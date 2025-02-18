Происшествия Тела погибших свердловских футболистов отправили на экспертизу 18 февраля 2025 в 17:10 Размер текста - 17 + Следователи разбираются в причинах смерти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тела футболистов-любителей из Верхней Пышмы Яна Журавлева и Данила Хилобока направили на судмедэкспертизу, чтобы установить точные причины смерти. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского СУ СК Александр Шульга. «Следователи регионального управления СКР устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин, а также причины произошедшего. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил офицер. Трагедия произошла 15 февраля. Журавлев и Хилобок не проснулись утром. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, говорят их близкие. Telegram-канал Shot утверждает, что спортсмены могли скончаться из-за энергетиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Тела футболистов-любителей из Верхней Пышмы Яна Журавлева и Данила Хилобока направили на судмедэкспертизу, чтобы установить точные причины смерти. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского СУ СК Александр Шульга. «Следователи регионального управления СКР устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин, а также причины произошедшего. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил офицер. Трагедия произошла 15 февраля. Журавлев и Хилобок не проснулись утром. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, говорят их близкие. Telegram-канал Shot утверждает, что спортсмены могли скончаться из-за энергетиков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям