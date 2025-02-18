Тела погибших свердловских футболистов отправили на экспертизу

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следователи разбираются в причинах смерти Фото:

Тела футболистов-любителей из Верхней Пышмы Яна Журавлева и Данила Хилобока направили на судмедэкспертизу, чтобы установить точные причины смерти. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского СУ СК Александр Шульга.

«Следователи регионального управления СКР устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин, а также причины произошедшего. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил офицер.

Трагедия произошла 15 февраля. Журавлев и Хилобок не проснулись утром. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, говорят их близкие. Telegram-канал Shot утверждает, что спортсмены могли скончаться из-за энергетиков.

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Тела футболистов-любителей из Верхней Пышмы Яна Журавлева и Данила Хилобока направили на судмедэкспертизу, чтобы установить точные причины смерти. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского СУ СК Александр Шульга. «Следователи регионального управления СКР устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин, а также причины произошедшего. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил офицер. Трагедия произошла 15 февраля. Журавлев и Хилобок не проснулись утром. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, говорят их близкие. Telegram-канал Shot утверждает, что спортсмены могли скончаться из-за энергетиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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