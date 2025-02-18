Mash: футболисты из Верхней Пышмы отравились ядом

Два футболиста в Верхней Пышме умерли из-за отравления неизвестным ядом. Подробности трагического происшествия сообщают telegram-каналы.
«Футболисты-любители скончались из-за отравления неизвестным веществом. Его образцы уже отправили на определение наркотического или ядовитого составляющего», — пишет Mash.
Ян Журавлев и Данил Хилобок играли в клубе «ПОЗ-Прогресс». Накануне загадочной смерти у пышминцев состоялся матч с командой «Аткир». В нем Хилобок забил шесть голов, а Журавлев на поле не выходил. После игры спортсмены разошлись по домам и легли спать. Оба мужчины умерли во сне почти одновременно. В пресс-службе свердловского управления СКР от комментария отказались.
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