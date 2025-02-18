Mash: футболисты из Верхней Пышмы отравились ядом

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Артем Жога с визитом в технопарк «Университетский». Екатеринбург , химия, химическая лаборатория, химическая посуда
Какое вещество могло стать причиной смерти спортсменов, определят в лаборатории Фото:

Два футболиста в Верхней Пышме умерли из-за отравления неизвестным ядом. Подробности трагического происшествия сообщают telegram-каналы.

«Футболисты-любители скончались из-за отравления неизвестным веществом. Его образцы уже отправили на определение наркотического или ядовитого составляющего», — пишет Mash.

Ян Журавлев и Данил Хилобок играли в клубе «ПОЗ-Прогресс». Накануне загадочной смерти у пышминцев состоялся матч с командой «Аткир». В нем Хилобок забил шесть голов, а Журавлев на поле не выходил. После игры спортсмены разошлись по домам и легли спать. Оба мужчины умерли во сне почти одновременно. В пресс-службе свердловского управления СКР от комментария отказались.

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Два футболиста в Верхней Пышме умерли из-за отравления неизвестным ядом. Подробности трагического происшествия сообщают telegram-каналы. «Футболисты-любители скончались из-за отравления неизвестным веществом. Его образцы уже отправили на определение наркотического или ядовитого составляющего», — пишет Mash. Ян Журавлев и Данил Хилобок играли в клубе «ПОЗ-Прогресс». Накануне загадочной смерти у пышминцев состоялся матч с командой «Аткир». В нем Хилобок забил шесть голов, а Журавлев на поле не выходил. После игры спортсмены разошлись по домам и легли спать. Оба мужчины умерли во сне почти одновременно. В пресс-службе свердловского управления СКР от комментария отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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