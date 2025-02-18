Челябинский губернатор дал старт кадровой программе для участников СВО

18 февраля 2025 в 17:13 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер дал старт кадровой программы для участников СВО Фото: пресс-служба правительства Челябинской области © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о старте кадровой программы «Герои Южного Урала» для участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Под председательством Алексея Текслера состоялось заседание оргкомитета по подготовке и реализации региональной программы „Герои Южного Урала“. Это региональная образовательная программа, направленная на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях», — сообщили в пресс-службе правительства. «Программа подразумевает активное вовлечение возвращающихся с фронта бойцов в работу органов власти. Она реализуется по поручению президента страны. О появлении региональной программы, аналогичной федеральной программе «Время героев», Текслер заявил во время прямой линии 11 декабря. Он предложил принять в ней участие Герою России Альберту Зайнуллину. Регистрация участников будет проходить с 19 февраля по 19 марта. Отбирать для участия будут на конкурсной основе. «Программа обучения рассчитана на один календарный год, процесс организуем на базе Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Помимо очной формы, предусмотрели стажировки на производственных предприятиях в системе публичной власти. Каждому слушателю прикрепляем наставника из числа руководителей региональных и муниципальных исполнительных органов, а также директоров крупных предприятий», — заявил Текслер. Регистрация стартует 19 февраля Фото: пресс-служба правительства Челябинской области © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о старте кадровой программы «Герои Южного Урала» для участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Под председательством Алексея Текслера состоялось заседание оргкомитета по подготовке и реализации региональной программы „Герои Южного Урала“. Это региональная образовательная программа, направленная на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях», — сообщили в пресс-службе правительства. «Программа подразумевает активное вовлечение возвращающихся с фронта бойцов в работу органов власти. Она реализуется по поручению президента страны. О появлении региональной программы, аналогичной федеральной программе «Время героев», Текслер заявил во время прямой линии 11 декабря. Он предложил принять в ней участие Герою России Альберту Зайнуллину. Регистрация участников будет проходить с 19 февраля по 19 марта. Отбирать для участия будут на конкурсной основе. «Программа обучения рассчитана на один календарный год, процесс организуем на базе Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Помимо очной формы, предусмотрели стажировки на производственных предприятиях в системе публичной власти. Каждому слушателю прикрепляем наставника из числа руководителей региональных и муниципальных исполнительных органов, а также директоров крупных предприятий», — заявил Текслер.