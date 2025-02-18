Челябинский губернатор дал старт кадровой программе для участников СВО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о старте кадровой программы «Герои Южного Урала» для участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Под председательством Алексея Текслера состоялось заседание оргкомитета по подготовке и реализации региональной программы „Герои Южного Урала“. Это региональная образовательная программа, направленная на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях», — сообщили в пресс-службе правительства.
«Программа подразумевает активное вовлечение возвращающихся с фронта бойцов в работу органов власти. Она реализуется по поручению президента страны.
О появлении региональной программы, аналогичной федеральной программе «Время героев», Текслер заявил во время прямой линии 11 декабря. Он предложил принять в ней участие Герою России Альберту Зайнуллину. Регистрация участников будет проходить с 19 февраля по 19 марта. Отбирать для участия будут на конкурсной основе.
«Программа обучения рассчитана на один календарный год, процесс организуем на базе Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Помимо очной формы, предусмотрели стажировки на производственных предприятиях в системе публичной власти. Каждому слушателю прикрепляем наставника из числа руководителей региональных и муниципальных исполнительных органов, а также директоров крупных предприятий», — заявил Текслер.
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