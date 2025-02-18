Челябинский губернатор дал старт кадровой программе для участников СВО

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Алексей Текслер и "Герои Южного Урала"
Алексей Текслер дал старт кадровой программы для участников СВО Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о старте кадровой программы «Герои Южного Урала» для участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Под председательством Алексея Текслера состоялось заседание оргкомитета по подготовке и реализации региональной программы „Герои Южного Урала“. Это региональная образовательная программа, направленная на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях», — сообщили в пресс-службе правительства.

«Программа подразумевает активное вовлечение возвращающихся с фронта бойцов в работу органов власти. Она реализуется по поручению президента страны.

О появлении региональной программы, аналогичной федеральной программе «Время героев», Текслер заявил во время прямой линии 11 декабря. Он предложил принять в ней участие Герою России Альберту Зайнуллину. Регистрация участников будет проходить с 19 февраля по 19 марта. Отбирать для участия будут на конкурсной основе.

«Программа обучения рассчитана на один календарный год, процесс организуем на базе Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Помимо очной формы, предусмотрели стажировки на производственных предприятиях в системе публичной власти. Каждому слушателю прикрепляем наставника из числа руководителей региональных и муниципальных исполнительных органов, а также директоров крупных предприятий», — заявил Текслер.

Алексей Текслер и "Герои Южного Урала"
Регистрация стартует 19 февраля
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о старте кадровой программы «Герои Южного Урала» для участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Под председательством Алексея Текслера состоялось заседание оргкомитета по подготовке и реализации региональной программы „Герои Южного Урала“. Это региональная образовательная программа, направленная на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях», — сообщили в пресс-службе правительства. «Программа подразумевает активное вовлечение возвращающихся с фронта бойцов в работу органов власти. Она реализуется по поручению президента страны. О появлении региональной программы, аналогичной федеральной программе «Время героев», Текслер заявил во время прямой линии 11 декабря. Он предложил принять в ней участие Герою России Альберту Зайнуллину. Регистрация участников будет проходить с 19 февраля по 19 марта. Отбирать для участия будут на конкурсной основе. «Программа обучения рассчитана на один календарный год, процесс организуем на базе Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Помимо очной формы, предусмотрели стажировки на производственных предприятиях в системе публичной власти. Каждому слушателю прикрепляем наставника из числа руководителей региональных и муниципальных исполнительных органов, а также директоров крупных предприятий», — заявил Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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