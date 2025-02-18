Тюменцы, пострадавшие во время обрушения горки, отказались от помощи властей

Жители Тюмени, которые пострадали во время обрушения горки на площади 400-летия, отказались от помощи властей. По информации городской администрации, до инцидента горка прошла освидетельствование и была признана работоспособной. Горку устанавливали за счет внебюджетных средств.
«После происшедшего частичного разрушения стартовой площадки установлено ограждение деревянной горки, доступ ограничен... С законными представителями всех пострадавших несовершеннолетних по телефону общались сотрудники администрации Тюмени, принесены извинения. Предложена любая помощь, от которой законные представители отказались, всем оставлен контактный номер телефона», — рассказали URA.RU в мэрии.
Обрушение горки произошло вечером 11 января. В результате инцидента пострадали два человека. Одному помощь оказали на месте происшествия, второго доставили в ОКБ №2, а после направили на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело.
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