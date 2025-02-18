Тюменцы, пострадавшие во время обрушения горки, отказались от помощи властей

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Обрушение горки произошло вечером 11 января
Обрушение горки произошло вечером 11 января Фото:

Жители Тюмени, которые пострадали во время обрушения горки на площади 400-летия, отказались от помощи властей. По информации городской администрации, до инцидента горка прошла освидетельствование и была признана работоспособной. Горку устанавливали за счет внебюджетных средств. 

«После происшедшего частичного разрушения стартовой площадки установлено ограждение деревянной горки, доступ ограничен... С законными представителями всех пострадавших несовершеннолетних по телефону общались сотрудники администрации Тюмени, принесены извинения. Предложена любая помощь, от которой законные представители отказались, всем оставлен контактный номер телефона», — рассказали URA.RU в мэрии.

Обрушение горки произошло вечером 11 января. В результате инцидента пострадали два человека. Одному помощь оказали на месте происшествия, второго доставили в ОКБ №2, а после направили на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело.

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Жители Тюмени, которые пострадали во время обрушения горки на площади 400-летия, отказались от помощи властей. По информации городской администрации, до инцидента горка прошла освидетельствование и была признана работоспособной. Горку устанавливали за счет внебюджетных средств.  «После происшедшего частичного разрушения стартовой площадки установлено ограждение деревянной горки, доступ ограничен... С законными представителями всех пострадавших несовершеннолетних по телефону общались сотрудники администрации Тюмени, принесены извинения. Предложена любая помощь, от которой законные представители отказались, всем оставлен контактный номер телефона», — рассказали URA.RU в мэрии. Обрушение горки произошло вечером 11 января. В результате инцидента пострадали два человека. Одному помощь оказали на месте происшествия, второго доставили в ОКБ №2, а после направили на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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