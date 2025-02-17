Мэр из ХМАО обозначил ключевые планы на 2025 год

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин рассказал о планах на 2025 год, которые направлены на улучшение жизни людей и развитие района. Он поделился этой информацией во время своего годового отчета перед депутатами, обещая сделать жизнь в районе удобнее и современнее.
«Подводя итоги за 2024 год глава Нижневартовского района поставил перед администрацией района и главами поселений новые задачи на предстоящий год», — сказал Саломатин. Он добавил, что в планах заложено строительство новых жилых комплексов и обновление старой инфраструктуры для привлечения инвесторов и улучшения бизнес-среды.
Мэр также пообещал завершить строительство культурно-образовательного комплекса в Ларьяке и сельского дома культуры в Вате. Провести капитальный ремонт Центра национальных промыслов в Агане и школы имени Г.К. Жукова в Новоаганске. А также начать строительство ФОКа в Варьегане, гостиницы в лагере «Лесная сказка» и очистных сооружений в Корликах. Помимо этого, в 2025 году власти муниципалитета запланировали подключение деревни Вата к центральному водоснабжению и ремонт внутрипоселковых и подъездных дорог.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО началась череда отчетов глав муниципалитетов. Однако не у всех мэров он проходит гладко. Например, коллеги Саломатина — мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов и Советского района Евгений Буренков — во время своих отчетов угодили в скандалы. Первый запретил депутату местной думы высказываться, когда та попыталась его раскритиковать. На второго же публично обрушилась с критикой глава поселка, которая также не смогла выступить во время отчета главы.
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