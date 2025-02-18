Эрдоган призвал прямо сейчас завершить СВО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность поддержать переговоры по миру на Украине. По его словам, конфликт должен быть решен немедленно.
«Наша страна станет идеальным местом для переговоров, которые, скорее всего, состоятся между Россией, Украиной и США в предстоящий период… [На встрече с главой Украины Владимиром Зеленским] я подчеркнул, что мы окажем всяческую поддержку для заключения прочного мира по итогам переговоров», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит Anadolu. Он отметил, что конфликт должен быть «решен прямо сейчас».
Кроме того, Эрдоган отметил значимость стамбульских переговоров 2022 года между Россией и Украиной, назвав их «важной точкой отсчета». Он подчеркнул, что в ходе этих переговоров стороны конфликта достигли наибольшего согласия. Это подчеркивает роль Турции как потенциального медиатора в урегулировании текущего конфликта.
Ранее в Саудовской Аравии состоялись переговоры между РФ и США. Стороны договорились поддерживать связи для решения украинского вопроса. Одновременно с этим Эрдоган в Турции принимал Зеленского. Как заявил последний, он не знал, что представители РФ и США встречаются в Саудовской Аравии.
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