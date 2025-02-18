Зеленский стал оправдываться за отсутствие на переговорах РФ и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не была осведомлена о переговорах между США и Россией, прошедших в Эр-Рияде. Информацию об этом сообщил Bloomberg.
«Украина „ничего не знала“ о встрече в Эр-Рияде, заявил Зеленский в Абу-Даби», — пишет Bloomberg. Зеленский подчеркнул, что его страна не может признавать никакие соглашения, принятые без участия Украины.
В дополнение к этому, Зеленский планирует встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом для получения информации о содержании прошедших переговоров. Глава Украины также ожидает визита спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлога в Киев, чтобы продемонстрировать ему текущую ситуацию на передовой.
Ранее в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли переговоры между представителями РФ и США. Темами обсуждения стали двухсторонние отношения и ситуация на Украине.
Незадолго до переговоров в представителей России и США в Эр-Рияд прибыла делегация из Украины. Как стало известно, Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак не примут участия в предстоящей встрече между США и Россией по Украине в Саудовской Аравии. По данным источников, включая CNN, украинская сторона намерена проигнорировать это мероприятие.
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