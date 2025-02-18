Путин эмоционально ударил по столу, говоря о Курской области. Видео

Путин: пострадавшим от ВСУ жителям Курской области выплатят по 65 тысяч рублей
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Путин поручил ввести ежемесячную выплату для всех граждан Курской области
Путин поручил ввести ежемесячную выплату для всех граждан Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Президент РФ Владимир Путин ударил несколько раз по столу, говоря о необходимости выплачивать компенсации всем категориям граждан Курской области, даже детям. Сейчас ее размер составляет 65 тысяч рублей в месяц.

«Пенсионеры, работающие, неработающие и дети. Всем, каждому по 65 тысяч рублей», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Ранее Путин поручил увеличить выплаты жителям Курской области, пострадавшим в результате вторжения ВСУ. Таким образом, куряне будут получать 65 тысяч рублей ежемесячно. 

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Президент РФ Владимир Путин ударил несколько раз по столу, говоря о необходимости выплачивать компенсации всем категориям граждан Курской области, даже детям. Сейчас ее размер составляет 65 тысяч рублей в месяц. «Пенсионеры, работающие, неработающие и дети. Всем, каждому по 65 тысяч рублей», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее Путин поручил увеличить выплаты жителям Курской области, пострадавшим в результате вторжения ВСУ. Таким образом, куряне будут получать 65 тысяч рублей ежемесячно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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