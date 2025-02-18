Президент РФ Владимир Путин ударил несколько раз по столу, говоря о необходимости выплачивать компенсации всем категориям граждан Курской области, даже детям. Сейчас ее размер составляет 65 тысяч рублей в месяц.
«Пенсионеры, работающие, неработающие и дети. Всем, каждому по 65 тысяч рублей», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Ранее Путин поручил увеличить выплаты жителям Курской области, пострадавшим в результате вторжения ВСУ. Таким образом, куряне будут получать 65 тысяч рублей ежемесячно.
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