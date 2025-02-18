В России стали чаще подделывать сливочное масло

Союзмолоко отметило рост фальсификата сыров и сливочного масла

18 февраля 2025 в 23:34 Размер текста - 17 +

Союзмолоко констатировало рост фальсификата на рынке сливочного масла Фото: Размик Закарян © URA.RU В России фиксируется рост фальсифицированной молочной продукции на рынке, особенно в сегменте сыров и сливочного масла. После десятилетия снижения уровня подделок, когда их доля опускалась до 1,5%, в последнее время наблюдается возрастающая динамика. Об этом заявили в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко). «Все больше нарушений становится во всех сегментах торговли. Однако самые серьезные риски возникли в сегменте госзакупок, где цена является ключевым фактором при выборе поставщика. По госконтрактам чаще всего поставляют, в том числе, в детские сады или школы, эту продукцию с заменителем молочного жира под видом молочной», — цитируют информацию объединения «Ведомости». Для борьбы с распространением фальсификатов Союзмолоко предлагает интегрировать систему госзакупок с федеральной государственной информационной системой «Меркурий». Она призвана отслеживает происхождение продукции. Инициативу намерены закрепить законодательно. Как сообщало URA.RU ранее, в правительстве РФ заявили, что цены на сливочное масло удалось стабилизировать. Это стало возможным благодаря увеличению объемов производства молочной продукции. Также урегулированию стоимости способствовала активная поддержка аграрного сектора, включая льготные кредиты и субсидии, предоставляемые на федеральном уровне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России фиксируется рост фальсифицированной молочной продукции на рынке, особенно в сегменте сыров и сливочного масла. После десятилетия снижения уровня подделок, когда их доля опускалась до 1,5%, в последнее время наблюдается возрастающая динамика. Об этом заявили в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко). «Все больше нарушений становится во всех сегментах торговли. Однако самые серьезные риски возникли в сегменте госзакупок, где цена является ключевым фактором при выборе поставщика. По госконтрактам чаще всего поставляют, в том числе, в детские сады или школы, эту продукцию с заменителем молочного жира под видом молочной», — цитируют информацию объединения «Ведомости». Для борьбы с распространением фальсификатов Союзмолоко предлагает интегрировать систему госзакупок с федеральной государственной информационной системой «Меркурий». Она призвана отслеживает происхождение продукции. Инициативу намерены закрепить законодательно. Как сообщало URA.RU ранее, в правительстве РФ заявили, что цены на сливочное масло удалось стабилизировать. Это стало возможным благодаря увеличению объемов производства молочной продукции. Также урегулированию стоимости способствовала активная поддержка аграрного сектора, включая льготные кредиты и субсидии, предоставляемые на федеральном уровне.