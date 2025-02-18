18 февраля 2025

В России стали чаще подделывать сливочное масло

Союзмолоко отметило рост фальсификата сыров и сливочного масла
© Служба новостей «URA.RU»
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Продуктовые магазины. Екатеринбург, масло сливочное
Союзмолоко констатировало рост фальсификата на рынке сливочного масла Фото:

В России фиксируется рост фальсифицированной молочной продукции на рынке, особенно в сегменте сыров и сливочного масла. После десятилетия снижения уровня подделок, когда их доля опускалась до 1,5%, в последнее время наблюдается возрастающая динамика. Об этом заявили в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко).

«Все больше нарушений становится во всех сегментах торговли. Однако самые серьезные риски возникли в сегменте госзакупок, где цена является ключевым фактором при выборе поставщика. По госконтрактам чаще всего поставляют, в том числе, в детские сады или школы, эту продукцию с заменителем молочного жира под видом молочной», — цитируют информацию объединения «Ведомости».

Для борьбы с распространением фальсификатов Союзмолоко предлагает интегрировать систему госзакупок с федеральной государственной информационной системой «Меркурий». Она призвана отслеживает происхождение продукции. Инициативу намерены закрепить законодательно.

Как сообщало URA.RU ранее, в правительстве РФ заявили, что цены на сливочное масло удалось стабилизировать. Это стало возможным благодаря увеличению объемов производства молочной продукции. Также урегулированию стоимости способствовала активная поддержка аграрного сектора, включая льготные кредиты и субсидии, предоставляемые на федеральном уровне.

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В России фиксируется рост фальсифицированной молочной продукции на рынке, особенно в сегменте сыров и сливочного масла. После десятилетия снижения уровня подделок, когда их доля опускалась до 1,5%, в последнее время наблюдается возрастающая динамика. Об этом заявили в Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко). «Все больше нарушений становится во всех сегментах торговли. Однако самые серьезные риски возникли в сегменте госзакупок, где цена является ключевым фактором при выборе поставщика. По госконтрактам чаще всего поставляют, в том числе, в детские сады или школы, эту продукцию с заменителем молочного жира под видом молочной», — цитируют информацию объединения «Ведомости». Для борьбы с распространением фальсификатов Союзмолоко предлагает интегрировать систему госзакупок с федеральной государственной информационной системой «Меркурий». Она призвана отслеживает происхождение продукции. Инициативу намерены закрепить законодательно. Как сообщало URA.RU ранее, в правительстве РФ заявили, что цены на сливочное масло удалось стабилизировать. Это стало возможным благодаря увеличению объемов производства молочной продукции. Также урегулированию стоимости способствовала активная поддержка аграрного сектора, включая льготные кредиты и субсидии, предоставляемые на федеральном уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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