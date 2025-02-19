Генпрокуратура РФ конфисковала активы украинской алкогольной компании

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Суд обратил в доход государства активы холдинга Bayadera Group в России
Суд обратил в доход государства активы холдинга Bayadera Group в России Фото:

Великоустюгский суд Вологодской области принял решение по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации в пользу государства активов украинской алкогольной компании Bayadera Group на сумму более 9 млрд рублей. Данные активы включают ликеро-водочный завод и несколько компаний на территории России, говорится в судебном акте.

«Решением Великоустюгского райсуда в доход государства были обращены компании алкогольного холдинга „Баядера Груп“: АО „Великоустюгский ликеро-водочный завод“ (ВУЛВЗ, Вологодская область), ООО „Национальные алкогольные традиции“, ООО „Бизнес-Групп“ (Москва), ООО „Южные алкогольные традиции“ и ООО „Алкогольные традиции Крыма“ (Республика Крым)», — сообщает «Коммерсант». Решение суда было обусловлено тем, что владельцы Bayadera Group были признаны экстремистами.

По информации Генпрокуратуры, после начала военного конфликта между Россией и Украиной, некоторые украинские предприниматели, а также управляющий их активами в России Юрий Мокляк, перечисляли около 2% прибыли от продажи продукции на нужды украинской армии. В числе конфискованных активов находятся завод в Великом Устюге и компании в Москве и Крыму, такие как «Национальные алкогольные традиции», «Бизнес-Групп», «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма».

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что в прошлом году прокуроры смогли вернуть государству предприятия и активы на сумму свыше триллиона рублей. Он также отметил, что доходы от некоторых из этих активов ранее использовались для финансирования террористической деятельности на Украине.

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Великоустюгский суд Вологодской области принял решение по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации в пользу государства активов украинской алкогольной компании Bayadera Group на сумму более 9 млрд рублей. Данные активы включают ликеро-водочный завод и несколько компаний на территории России, говорится в судебном акте. «Решением Великоустюгского райсуда в доход государства были обращены компании алкогольного холдинга „Баядера Груп“: АО „Великоустюгский ликеро-водочный завод“ (ВУЛВЗ, Вологодская область), ООО „Национальные алкогольные традиции“, ООО „Бизнес-Групп“ (Москва), ООО „Южные алкогольные традиции“ и ООО „Алкогольные традиции Крыма“ (Республика Крым)», — сообщает «Коммерсант». Решение суда было обусловлено тем, что владельцы Bayadera Group были признаны экстремистами. По информации Генпрокуратуры, после начала военного конфликта между Россией и Украиной, некоторые украинские предприниматели, а также управляющий их активами в России Юрий Мокляк, перечисляли около 2% прибыли от продажи продукции на нужды украинской армии. В числе конфискованных активов находятся завод в Великом Устюге и компании в Москве и Крыму, такие как «Национальные алкогольные традиции», «Бизнес-Групп», «Южные алкогольные традиции» и «Алкогольные традиции Крыма». Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что в прошлом году прокуроры смогли вернуть государству предприятия и активы на сумму свыше триллиона рублей. Он также отметил, что доходы от некоторых из этих активов ранее использовались для финансирования террористической деятельности на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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