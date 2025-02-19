В Новогродовке (ДНР) украинские военные расстреляли четверых детей. Об этом рассказал местный житель, ставший очевидцем происшествия.
«Я видел, как детей расстреливали. И это украинские военные начали расстреливать. Их было пятеро детей. Но один успел спрятаться», — передает слова мирного жителя РИА Новости. Он добавил, что самому старшему из убитых было 15 лет. Трагедия произошла недалеко от дома на улице Тургенева.
Российские войска взяли под контроль село Новогродовка 8 сентября 2024 года, о чем сообщило Минобороны РФ. В освобождении населенного пункта участвовали части группировки «Центр». Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, участвовавших в операции, отметив их доблесть и упорство в боях с противником. Он также поздравил личный состав 228-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Мемрик, передает «Царьград».
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