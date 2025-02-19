Россиянам пообещали скорое замедление инфляции

Инфляция в России начнет замедляться в марте-апреле 2025 года. Такой прогноз дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Текущая инфляция, то есть рост цен месяц к месяцу, начнет замедляться в ближайшее время. Это может произойти уже в марте–апреле 2025 года», — передает слова Щербаченко «Газета.Ru». Он добавил, что в марте ожидается рост цен на 1-1,2% по сравнению с февралем.
Основные факторы, способствующие инфляции, включают активизацию спроса благодаря бюджетной политике и росту доходов. На снижение темпов роста цен влияет укрепление рубля и снижение кредитования, заключил Щербаченко. На 10 февраля годовая инфляция составила 10%.
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