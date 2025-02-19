Отобрал мобильный и отправился в колонию: суд в ЯНАО вынес приговор тюменцу

Суд Пуровского района ЯНАО приговорил к одному году колонии ранее судимого жителя Тюменской области, который отобрал телефон у пуровчанина. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«В мае 2024 года мужчина, находясь на железнодорожной станции мкр. Пуровск г. Тарко-Сале, взял мобильный телефон у местного жителя, чтобы позвонить. После звонка требования собственника вернуть телефон злоумышленник проигнорировал и скрылся. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
В ходе следственных действий выяснилось, что тюменец уже имел судимости. Его действия были квалифицированы как грабеж, что усугубило меру ответственности.
Ранее URA.RU сообщило, что грабитель, польстившийся на пару бутылок виски и шоколадки также получил один год строгого режима. Приговоры суда в законную силу не вступили.
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