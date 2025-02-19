Отобрал мобильный и отправился в колонию: суд в ЯНАО вынес приговор тюменцу

Рецидивист из Тюмени отобрал у ямальца телефон и получил реальный срок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грабитель из Тюмени отобрал телефон и получил год колонии
Грабитель из Тюмени отобрал телефон и получил год колонии Фото:

Суд Пуровского района ЯНАО приговорил к одному году колонии ранее судимого жителя Тюменской области, который отобрал телефон у пуровчанина. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В мае 2024 года мужчина, находясь на железнодорожной станции мкр. Пуровск г. Тарко-Сале, взял мобильный телефон у местного жителя, чтобы позвонить. После звонка требования собственника вернуть телефон злоумышленник проигнорировал и скрылся. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

В ходе следственных действий выяснилось, что тюменец уже имел судимости. Его действия были квалифицированы как грабеж, что усугубило меру ответственности.

Ранее URA.RU сообщило, что грабитель, польстившийся на пару бутылок виски и шоколадки также получил один год строгого режима. Приговоры суда в законную силу не вступили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд Пуровского района ЯНАО приговорил к одному году колонии ранее судимого жителя Тюменской области, который отобрал телефон у пуровчанина. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В мае 2024 года мужчина, находясь на железнодорожной станции мкр. Пуровск г. Тарко-Сале, взял мобильный телефон у местного жителя, чтобы позвонить. После звонка требования собственника вернуть телефон злоумышленник проигнорировал и скрылся. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО. В ходе следственных действий выяснилось, что тюменец уже имел судимости. Его действия были квалифицированы как грабеж, что усугубило меру ответственности. Ранее URA.RU сообщило, что грабитель, польстившийся на пару бутылок виски и шоколадки также получил один год строгого режима. Приговоры суда в законную силу не вступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...