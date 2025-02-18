После свадьбы пермяк вернется на фронт
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Участник спецоперации с позывным «Пикассо», приехав в отпуск, женился. После свадьбы пермяк намерен вернуться на передовую, сообщается в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведут ветераны СВО.
«Друзья, поздравляем пермского воина с позывным „Пикассо“ с долгожданным бракосочетанием! Желаем счастливой и долгой семейной жизни», — поздравили земляки военнослужащего. Они добавили, что «Пикассо участвует в спецоперации с „самого первого дня“.
Недавно в подразделении, где несет службу боец, побывали авторы telegram-канала «Победа». Они пообщались с военнослужащими и показали их боевые будни.
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