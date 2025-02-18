18 февраля 2025

Пермский боец, приехав в отпуск со спецоперации, женился. Видео

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После свадьбы пермяк вернется на фронт
После свадьбы пермяк вернется на фронт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации с позывным «Пикассо», приехав в отпуск, женился. После свадьбы пермяк намерен вернуться на передовую, сообщается в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведут ветераны СВО.

«Друзья, поздравляем пермского воина с позывным „Пикассо“ с долгожданным бракосочетанием! Желаем счастливой и долгой семейной жизни», — поздравили земляки военнослужащего. Они добавили, что «Пикассо участвует в спецоперации с „самого первого дня“.

Недавно в подразделении, где несет службу боец, побывали авторы telegram-канала «Победа». Они пообщались с военнослужащими и показали их боевые будни.

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Участник спецоперации с позывным «Пикассо», приехав в отпуск, женился. После свадьбы пермяк намерен вернуться на передовую, сообщается в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведут ветераны СВО. «Друзья, поздравляем пермского воина с позывным „Пикассо“ с долгожданным бракосочетанием! Желаем счастливой и долгой семейной жизни», — поздравили земляки военнослужащего. Они добавили, что «Пикассо участвует в спецоперации с „самого первого дня“. Недавно в подразделении, где несет службу боец, побывали авторы telegram-канала «Победа». Они пообщались с военнослужащими и показали их боевые будни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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