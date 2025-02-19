Бессараб: россияне могут получить сотни тысяч рублей из накопительной пенсии

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Ежемесячные выплаты возможны при условии, если сумма накоплений превышает 1520 рублей, заявила Бессараб
Ежемесячные выплаты возможны при условии, если сумма накоплений превышает 1520 рублей, заявила Бессараб Фото:

Женщины от 55 лет и мужчины старше 60 лет могут получить единовременную выплату из накопительной пенсии в размере около 411 тысяч рублей, при условии, что их накопления не превышают 1520 рублей в месяц. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Ежемесячные выплаты доступны в случае, если накопленная сумма выше 1520 рублей в месяц. Если накопления меньше установленного порога, то выплату можно получить единовременно. Речь о сумме порядка 411 тысяч рублей», — передает слова Бессараб «Лента.ру». 

Она также отметила, что важно тщательно изучить условия договора с негосударственными пенсионными фондами. Это необходимо сделать перед подачей заявления о выплате.

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Женщины от 55 лет и мужчины старше 60 лет могут получить единовременную выплату из накопительной пенсии в размере около 411 тысяч рублей, при условии, что их накопления не превышают 1520 рублей в месяц. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. «Ежемесячные выплаты доступны в случае, если накопленная сумма выше 1520 рублей в месяц. Если накопления меньше установленного порога, то выплату можно получить единовременно. Речь о сумме порядка 411 тысяч рублей», — передает слова Бессараб «Лента.ру».  Она также отметила, что важно тщательно изучить условия договора с негосударственными пенсионными фондами. Это необходимо сделать перед подачей заявления о выплате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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