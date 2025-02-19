Бессараб: россияне могут получить сотни тысяч рублей из накопительной пенсии

Женщины от 55 лет и мужчины старше 60 лет могут получить единовременную выплату из накопительной пенсии в размере около 411 тысяч рублей, при условии, что их накопления не превышают 1520 рублей в месяц. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Ежемесячные выплаты доступны в случае, если накопленная сумма выше 1520 рублей в месяц. Если накопления меньше установленного порога, то выплату можно получить единовременно. Речь о сумме порядка 411 тысяч рублей», — передает слова Бессараб «Лента.ру».
Она также отметила, что важно тщательно изучить условия договора с негосударственными пенсионными фондами. Это необходимо сделать перед подачей заявления о выплате.
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