18 февраля 2025

Пермский депутат назвал катастрофическим дефицит водителей автобусов

Депутат Мирзамухаметов: водителей автобусов в Перми катастрофически не хватает
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям в Перми слишком мало платят
Водителям в Перми слишком мало платят Фото:

Ситуация с дефицитом водителей общественного транспорта в Перми оценивается как катастрофическая. Об этом заявил на заседании думского комитета по экономическому развитию депутат и глава ООО «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов.

«Ситуация катастрофическая на сегодняшний день. Кадры вещь такая — если отток начался, то его очень тяжело остановить. Если даже комплекс мер будет принят, то в любом случае тенденция сохранится. Дна мы еще не достигли», — подчеркнул он.

Мирзамухаметов отметил, что повышения зарплаты для решения проблемы недостаточно и на нее нужно смотреть шире. «У дальнобойщиков зарплаты начинаются от 120 тысяч рублей. Мы, к сожалению, в этом плане ограничены. Здесь мы не конкуренты», — добавил он.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отмечается дефицит водителей у всех перевозчиков. Для мотивации сотрудников власти решили провести конкурсы профмастерства с денежным вознаграждением. Также водителям планируют увеличить зарплаты. 

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Ситуация с дефицитом водителей общественного транспорта в Перми оценивается как катастрофическая. Об этом заявил на заседании думского комитета по экономическому развитию депутат и глава ООО «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов. «Ситуация катастрофическая на сегодняшний день. Кадры вещь такая — если отток начался, то его очень тяжело остановить. Если даже комплекс мер будет принят, то в любом случае тенденция сохранится. Дна мы еще не достигли», — подчеркнул он. Мирзамухаметов отметил, что повышения зарплаты для решения проблемы недостаточно и на нее нужно смотреть шире. «У дальнобойщиков зарплаты начинаются от 120 тысяч рублей. Мы, к сожалению, в этом плане ограничены. Здесь мы не конкуренты», — добавил он. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отмечается дефицит водителей у всех перевозчиков. Для мотивации сотрудников власти решили провести конкурсы профмастерства с денежным вознаграждением. Также водителям планируют увеличить зарплаты. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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