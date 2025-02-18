Пермский депутат назвал катастрофическим дефицит водителей автобусов

Ситуация с дефицитом водителей общественного транспорта в Перми оценивается как катастрофическая. Об этом заявил на заседании думского комитета по экономическому развитию депутат и глава ООО «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов.
«Ситуация катастрофическая на сегодняшний день. Кадры вещь такая — если отток начался, то его очень тяжело остановить. Если даже комплекс мер будет принят, то в любом случае тенденция сохранится. Дна мы еще не достигли», — подчеркнул он.
Мирзамухаметов отметил, что повышения зарплаты для решения проблемы недостаточно и на нее нужно смотреть шире. «У дальнобойщиков зарплаты начинаются от 120 тысяч рублей. Мы, к сожалению, в этом плане ограничены. Здесь мы не конкуренты», — добавил он.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми отмечается дефицит водителей у всех перевозчиков. Для мотивации сотрудников власти решили провести конкурсы профмастерства с денежным вознаграждением. Также водителям планируют увеличить зарплаты.
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