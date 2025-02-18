Водителям общественного транспорта в Перми поднимут зарплаты

Власти Перми планируют увеличить зарплаты водителям общественного транспорта. Об этом рассказал на профильном думском комитете начальник городского дептранса Анатолий Путин, передает корреспондент URA.RU.
«На текущий момент дефицит кадров немного уменьшился, как правило, зимой есть приток водителей. Но летом, скорее всего, ситуация будет прежней. Мы готовим предложения по индексации заработной платы водителей и проведение конкурсов профмастерства, по которым принимали решение в прошлом году. Отмена оплаты наличными в автобусе также инструмент снижения нагрузки на персонал», — сообщил Путин.
По словам чиновника, сейчас средняя зарплата водителя составляет порядка 70-75 тысяч рублей. «Для сравнения: курьеры, говорят, зарабатывают от 130 тысяч рублей», — добавил он.
Ранее URA.RU рассказывало, что дефицит водителей в штате у перевозчиков составляет от 20 до 40%. Из-за этой проблемы в прошлом году пермяки не смогли уехать на автобусе более 100 тысяч раз. Для мотивации работников власти Перми решили провести конкурсы профмастерства с денежными призами. Также они озвучивали планы компенсировать стоимость проезда водителям, но такая мера поддержки оказалась противоречащей законодательству.
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