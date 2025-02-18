18 февраля 2025

Пермяка отправили в колонию за помощь другу детства

Пермяка осудили на пять лет колонии за покупку наркотиков через Telegram
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк купил дозу наркотика через Telegram
Пермяк купил дозу наркотика через Telegram Фото:

Жителя Краснокамска Пермского края осудили на пять лет лишения свободы за помощь другу детства в покупке наркотиков через приложение в Telegram. Там осужденный приобрел дозу мефедрона, а также переслал своему приятелю координаты тайника-закладки.

«Мужчина 1986 года рождения завязал с употреблением наркотиков, вел здоровый образ жизни и работал. Внезапно раздался звонок из „прошлой жизни“. Друг детства умолял заказать дозу через Telegram. Объяснил, что сам не умеет. Мужчина сжалился и приобрел в интернете не менее 0,936 граммов мефедрона. Координаты тайника переслал товарищу. За это суд вынес обвинительный приговор — пять лет лишения свободы», — рассказали URA.RU в пресс-службе Краснокамского суда.

Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и сбыте наркотического средства в значительном размере. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также осужденного обязали выплатить штраф в доход государства на сумму в 100 тысяч рублей. Приговор пока что не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми мать четверых детей решила подработать в качестве наркокурьера и привлекла к «работе» своего мужа. Семейную пару со свертками героина задержали в первый же день.

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Жителя Краснокамска Пермского края осудили на пять лет лишения свободы за помощь другу детства в покупке наркотиков через приложение в Telegram. Там осужденный приобрел дозу мефедрона, а также переслал своему приятелю координаты тайника-закладки. «Мужчина 1986 года рождения завязал с употреблением наркотиков, вел здоровый образ жизни и работал. Внезапно раздался звонок из „прошлой жизни“. Друг детства умолял заказать дозу через Telegram. Объяснил, что сам не умеет. Мужчина сжалился и приобрел в интернете не менее 0,936 граммов мефедрона. Координаты тайника переслал товарищу. За это суд вынес обвинительный приговор — пять лет лишения свободы», — рассказали URA.RU в пресс-службе Краснокамского суда. Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и сбыте наркотического средства в значительном размере. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также осужденного обязали выплатить штраф в доход государства на сумму в 100 тысяч рублей. Приговор пока что не вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми мать четверых детей решила подработать в качестве наркокурьера и привлекла к «работе» своего мужа. Семейную пару со свертками героина задержали в первый же день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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