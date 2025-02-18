Пермяка отправили в колонию за помощь другу детства

Жителя Краснокамска Пермского края осудили на пять лет лишения свободы за помощь другу детства в покупке наркотиков через приложение в Telegram. Там осужденный приобрел дозу мефедрона, а также переслал своему приятелю координаты тайника-закладки.
«Мужчина 1986 года рождения завязал с употреблением наркотиков, вел здоровый образ жизни и работал. Внезапно раздался звонок из „прошлой жизни“. Друг детства умолял заказать дозу через Telegram. Объяснил, что сам не умеет. Мужчина сжалился и приобрел в интернете не менее 0,936 граммов мефедрона. Координаты тайника переслал товарищу. За это суд вынес обвинительный приговор — пять лет лишения свободы», — рассказали URA.RU в пресс-службе Краснокамского суда.
Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и сбыте наркотического средства в значительном размере. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также осужденного обязали выплатить штраф в доход государства на сумму в 100 тысяч рублей. Приговор пока что не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми мать четверых детей решила подработать в качестве наркокурьера и привлекла к «работе» своего мужа. Семейную пару со свертками героина задержали в первый же день.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!