18 февраля 2025

В Пермском крае еще один начальник почтового отделения присвоил себе сотни тысяч рублей

В Пермском крае начальник отделения почты тратил чужие деньги на ремонт квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Руководитель отделения связи обещала вернуть присвоенные деньги, но не сделала этого
Руководитель отделения связи обещала вернуть присвоенные деньги, но не сделала этого Фото:

В Пермском крае начальник отделения связи присвоила себе деньги из сейфа, собираясь потратить их на ремонт собственной квартиры. Сейчас 52-летней женщине грозит суд, сообщается на сайте ГУ МВД края.

«В июне 2024 года обвиняемая запланировала в квартире ремонт. Решив воспользоваться имеющейся в офисе наличностью, она взяв из сейфа 350 тысяч рублей и потратила на собственные нужды. В августе женщина снова похитила денежные средства в сумме 150 тысяч рублей», — информирует пресс-служба краевого полицейского главка.

Пропажа денег вскрылась в ходе проведения инвентаризации. Начальник отделения почты во всем созналась и пообещала вернуть деньги «в самый короткий срок», но потом пояснила, что «возвращать долг ей нечем». В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере). Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее за аналогичное преступление был осужден начальник почтового отделения в селе Елово (Пермский край) Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно и назначил двухлетний испытательный срок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае начальник отделения связи присвоила себе деньги из сейфа, собираясь потратить их на ремонт собственной квартиры. Сейчас 52-летней женщине грозит суд, сообщается на сайте ГУ МВД края. «В июне 2024 года обвиняемая запланировала в квартире ремонт. Решив воспользоваться имеющейся в офисе наличностью, она взяв из сейфа 350 тысяч рублей и потратила на собственные нужды. В августе женщина снова похитила денежные средства в сумме 150 тысяч рублей», — информирует пресс-служба краевого полицейского главка. Пропажа денег вскрылась в ходе проведения инвентаризации. Начальник отделения почты во всем созналась и пообещала вернуть деньги «в самый короткий срок», но потом пояснила, что «возвращать долг ей нечем». В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере). Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Ранее за аналогичное преступление был осужден начальник почтового отделения в селе Елово (Пермский край) Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно и назначил двухлетний испытательный срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...