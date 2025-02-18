В Пермском крае еще один начальник почтового отделения присвоил себе сотни тысяч рублей

В Пермском крае начальник отделения связи присвоила себе деньги из сейфа, собираясь потратить их на ремонт собственной квартиры. Сейчас 52-летней женщине грозит суд, сообщается на сайте ГУ МВД края.
«В июне 2024 года обвиняемая запланировала в квартире ремонт. Решив воспользоваться имеющейся в офисе наличностью, она взяв из сейфа 350 тысяч рублей и потратила на собственные нужды. В августе женщина снова похитила денежные средства в сумме 150 тысяч рублей», — информирует пресс-служба краевого полицейского главка.
Пропажа денег вскрылась в ходе проведения инвентаризации. Начальник отделения почты во всем созналась и пообещала вернуть деньги «в самый короткий срок», но потом пояснила, что «возвращать долг ей нечем». В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере). Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее за аналогичное преступление был осужден начальник почтового отделения в селе Елово (Пермский край) Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно и назначил двухлетний испытательный срок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!