18 февраля 2025

В школе, которой руководил курганский мэр, сменился директор

© Служба новостей «URA.RU»
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В школе Щучья №1 сменился руководитель
В школе Щучья №1 сменился руководитель Фото:

В Щучанской школе №1 (Курганская область) назначили нового руководителя. Им стала заместитель директора по учебной работе школы №4 Мария Пястолова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к местным властям. С 2022 по 2023 год первой школой руководил нынешний мэр Щучанского округа Павел Самохвалов. 

«В Щучье в школе №1 сменился директор. Руководителем назначена Мария Пястолова. Она сменила на посту и.о. директора Любовь Олюнину», — сообщил источник. Информация подтверждается на сайте учебного заведения. 

В 2023 году Пястолова в течение месяца проработала директором школы №3. После чего ее место заняла Оксана Самохвалова — жена главы Щучанского округа. Пястолова имеет 17-летний стаж в сфере образования. Она получала высшее образование в ШГПИ. Имеет квалификацию учителя русского языка и литературы.

Ранее URA.RU писало, что в школе села Менщикова, где жаловались на столовую, сменился руководитель. И.о. директора учреждения назначили бывшего бизнесмена Татьяну Тихонову, работавшую замдиректора по учебной работе в Садовской школе. 

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В Щучанской школе №1 (Курганская область) назначили нового руководителя. Им стала заместитель директора по учебной работе школы №4 Мария Пястолова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к местным властям. С 2022 по 2023 год первой школой руководил нынешний мэр Щучанского округа Павел Самохвалов.  «В Щучье в школе №1 сменился директор. Руководителем назначена Мария Пястолова. Она сменила на посту и.о. директора Любовь Олюнину», — сообщил источник. Информация подтверждается на сайте учебного заведения.  В 2023 году Пястолова в течение месяца проработала директором школы №3. После чего ее место заняла Оксана Самохвалова — жена главы Щучанского округа. Пястолова имеет 17-летний стаж в сфере образования. Она получала высшее образование в ШГПИ. Имеет квалификацию учителя русского языка и литературы. Ранее URA.RU писало, что в школе села Менщикова, где жаловались на столовую, сменился руководитель. И.о. директора учреждения назначили бывшего бизнесмена Татьяну Тихонову, работавшую замдиректора по учебной работе в Садовской школе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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