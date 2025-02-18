В школе, которой руководил курганский мэр, сменился директор

В Щучанской школе №1 (Курганская область) назначили нового руководителя. Им стала заместитель директора по учебной работе школы №4 Мария Пястолова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к местным властям. С 2022 по 2023 год первой школой руководил нынешний мэр Щучанского округа Павел Самохвалов.
«В Щучье в школе №1 сменился директор. Руководителем назначена Мария Пястолова. Она сменила на посту и.о. директора Любовь Олюнину», — сообщил источник. Информация подтверждается на сайте учебного заведения.
В 2023 году Пястолова в течение месяца проработала директором школы №3. После чего ее место заняла Оксана Самохвалова — жена главы Щучанского округа. Пястолова имеет 17-летний стаж в сфере образования. Она получала высшее образование в ШГПИ. Имеет квалификацию учителя русского языка и литературы.
Ранее URA.RU писало, что в школе села Менщикова, где жаловались на столовую, сменился руководитель. И.о. директора учреждения назначили бывшего бизнесмена Татьяну Тихонову, работавшую замдиректора по учебной работе в Садовской школе.
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