The Guardian: Зеленский разозлил Трампа словами о переговорах России и США

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Украина виновата в развязывании конфликта, заявил Трамп
Украина виновата в развязывании конфликта, заявил Трамп Фото:
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Украинский лидер Владимир Зеленский вызвал недовольство президента США Дональда Трампа своими жалобами о не включении Украины в переговоры об урегулировании. Трамп в ответ обвинил Киев в начале конфликта, утверждая, что украинские власти могли достичь мира без значительных потерь. Об этом пишет газета The Guardian.

«Комментарии Зеленского, по-видимому, разозлили Трампа. Президент США ответил на жалобу Украины на то, что ее исключили из переговоров между Вашингтоном и Москвой, заявив, что у нее были годы, чтобы заключить сделку без потери значительной части территории», — говорится в материале газеты.  Там добавили, что Трамп также обвинил Украину в развязывании конфликта.

Владимир Зеленский 18 февраля заявил, что Киев не был информирован о переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что страна не может признавать соглашения, достигнутые без ее участия, передает «Царьград». Зеленский также намерен встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, чтобы выяснить детали переговоров, и ожидает визита спецпредставителя США Кита Келлога в Киев для обсуждения текущей ситуации на фронте.

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Украинский лидер Владимир Зеленский вызвал недовольство президента США Дональда Трампа своими жалобами о не включении Украины в переговоры об урегулировании. Трамп в ответ обвинил Киев в начале конфликта, утверждая, что украинские власти могли достичь мира без значительных потерь. Об этом пишет газета The Guardian. «Комментарии Зеленского, по-видимому, разозлили Трампа. Президент США ответил на жалобу Украины на то, что ее исключили из переговоров между Вашингтоном и Москвой, заявив, что у нее были годы, чтобы заключить сделку без потери значительной части территории», — говорится в материале газеты.  Там добавили, что Трамп также обвинил Украину в развязывании конфликта. Владимир Зеленский 18 февраля заявил, что Киев не был информирован о переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что страна не может признавать соглашения, достигнутые без ее участия, передает «Царьград». Зеленский также намерен встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, чтобы выяснить детали переговоров, и ожидает визита спецпредставителя США Кита Келлога в Киев для обсуждения текущей ситуации на фронте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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