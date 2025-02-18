18 февраля 2025

Американскую кукурузу тормознули на курганской границе

© Служба новостей «URA.RU»
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В Россию запрещен ввоз семян кукурузы из США
В Россию запрещен ввоз семян кукурузы из США Фото:

В пункте пропуска «Петухово» на российско-казахстанской границе в Курганской области сотрудники Россельхознадзора остановили автомобиль, следовавший из Казахстана в Екатеринбург. При досмотре обнаружены семена сладкой кукурузы из США без фитосанитарного сертификата. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства.

«На перевозимый растительный груз у перевозчика отсутствовал фитосанитарный сертификат. Кроме того, запрет на ввоз подобной продукции из США введен был 15 февраля 2016 года», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора. 

Автомобиль с кукурузой возвращен на территорию Казахстана. Перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза).

Россельхознадзор регулярно проводит тщательные проверки на границах России, чтобы предотвратить ввоз продукции, не соответствующей фитосанитарным нормам. Ранее, в январе текущего года, был запрещен ввоз 44 тонн мандаринов через Челябинскую область из-за несоответствия информации на этикетках и в документах.

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В пункте пропуска «Петухово» на российско-казахстанской границе в Курганской области сотрудники Россельхознадзора остановили автомобиль, следовавший из Казахстана в Екатеринбург. При досмотре обнаружены семена сладкой кукурузы из США без фитосанитарного сертификата. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства. «На перевозимый растительный груз у перевозчика отсутствовал фитосанитарный сертификат. Кроме того, запрет на ввоз подобной продукции из США введен был 15 февраля 2016 года», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора.  Автомобиль с кукурузой возвращен на территорию Казахстана. Перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза). Россельхознадзор регулярно проводит тщательные проверки на границах России, чтобы предотвратить ввоз продукции, не соответствующей фитосанитарным нормам. Ранее, в январе текущего года, был запрещен ввоз 44 тонн мандаринов через Челябинскую область из-за несоответствия информации на этикетках и в документах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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