Американскую кукурузу тормознули на курганской границе

В пункте пропуска «Петухово» на российско-казахстанской границе в Курганской области сотрудники Россельхознадзора остановили автомобиль, следовавший из Казахстана в Екатеринбург. При досмотре обнаружены семена сладкой кукурузы из США без фитосанитарного сертификата. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства.
«На перевозимый растительный груз у перевозчика отсутствовал фитосанитарный сертификат. Кроме того, запрет на ввоз подобной продукции из США введен был 15 февраля 2016 года», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Автомобиль с кукурузой возвращен на территорию Казахстана. Перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза).
Россельхознадзор регулярно проводит тщательные проверки на границах России, чтобы предотвратить ввоз продукции, не соответствующей фитосанитарным нормам. Ранее, в январе текущего года, был запрещен ввоз 44 тонн мандаринов через Челябинскую область из-за несоответствия информации на этикетках и в документах.
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