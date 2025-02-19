Петербуржец выбросил из окна своего знакомого, думая, что тот мертв

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении Алексея Рябова, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Он сбросил из окна своей квартиры живого человека, полагая, что тот мертв. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Инцидент произошел в июле 2023 года в квартире на Петергофском шоссе. Рябов обнаружил в помещении кухни Б., находящегося в бессознательном состоянии, после чего, заблуждаясь о наступлении смерти, с целью избавления от тела, находящегося в его квартире, <...> сбросил его из окна на прилегающий к дому участок местности, полагая, что последний мёртв», — сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. В результате Б. получил множественные травмы и скончался на месте. Суд установил, что Рябов не предпринял должных мер для оказания медицинской помощи потерпевшему.
Суд приговорил Рябова к лишению свободы сроком на 1 год. Учитывая предыдущий приговор Кировского районного суда, общий срок наказания составил 1.5 года в колонии-поселении. Рябов полностью признал свою вину в содеянном.
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