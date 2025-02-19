Пермяков зовут мыть «Сапсаны» в Москве за зарплату в 300 тысяч

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После 45 дней уборки поездов оплачивается десятидневный отпуск
После 45 дней уборки поездов оплачивается десятидневный отпуск Фото:

Жителям Пермского края предлагают стать уборщиками скоростных поездов «Сапсан» в Москве. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 90 смен сотрудникам обещают платить более 300 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Пермского края — работа уборщиком поездов „Сапсан“ перед отправлением. Набор срочный, можно без опыта. За вахту в 30 смен можно заработать 105 000 рублей, за вахту в 90 смен — 315 000», — указано в описании вакансий на сайте объявлений по поиску работы HeadHunter.

В объявлениях уточняется, что сотрудников обеспечат жильем и двухразовым питанием за счет работодателя. После 45 дней вахты оплачивается десятидневный отпуск.

Ранее URA.RU рассказывало, что рабочим из Пермского края предлагают вахту на строительстве завода в Бийске. За 60 смен обещают заплатить 280 000 рублей.

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Жителям Пермского края предлагают стать уборщиками скоростных поездов «Сапсан» в Москве. Работать необходимо вахтовым методом. За вахту в 90 смен сотрудникам обещают платить более 300 тысяч рублей. «Вакансии для жителей Пермского края — работа уборщиком поездов „Сапсан“ перед отправлением. Набор срочный, можно без опыта. За вахту в 30 смен можно заработать 105 000 рублей, за вахту в 90 смен — 315 000», — указано в описании вакансий на сайте объявлений по поиску работы HeadHunter. В объявлениях уточняется, что сотрудников обеспечат жильем и двухразовым питанием за счет работодателя. После 45 дней вахты оплачивается десятидневный отпуск. Ранее URA.RU рассказывало, что рабочим из Пермского края предлагают вахту на строительстве завода в Бийске. За 60 смен обещают заплатить 280 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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