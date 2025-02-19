Что известно об уголовном деле главы челябинского миндора: припомнили эпоху Дубровского

ФСБ припомнила челябинскому министру Нечаеву грехи десятилетней давности
© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги и контракты Бориса Дубровского спустя десять лет закончились уголовным делом
Дороги и контракты Бориса Дубровского спустя десять лет закончились уголовным делом Фото:

Задержание главы минтранса Челябинской области Алексея Нечаева стало новостью дня. Тем более, что одновременно оперативники ФСБ пришли к целому ряду видных челябинских дорожников, ворочающих миллиардами рублей. 

Вместе с главой ведомства увезли на допрос первого замначальника правового управления миндора Станислава Куликова. Также после оперативно-следственных мероприятий силовики забрали с собой бывших руководителей АО «Южуралмост» (Геннадий Вильшенко) и ЗАО «Южуралавтобан» (Александр Зырянов и Константин Зарипов). Чиновников подозревают в растрате, бизнесменов — в хищении бюджетных средств во времена, когда регионом руководил Борис Дубровский. Сам он давно уехал из России, но оставшегося в Магнитогорске его сына Александра силовики не обошли стороной.

Что связывает между собой всех этих людей, кроме подозрения в создании ОПГ? Ниточки дела, уже сейчас обещающего стать резонансным, уходят в прошлое. О событиях десятилетней давности вспоминало URA.RU.

Вильшенко и Дубровский

Крупнейший регоператор по вывозу мусора, ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС), до 2017 года компания принадлежала семье Дубровского. Затем компанию купило ЗАО «Амарант», основным бенефициаром которой был экс-начальник отдела ФСБ по Златоусту Геннадий Вильшенко. По данным URA.RU, Дубровский и Вильшенко давние приятели.

Сын фээсбэшника, сын прокурора…

Сын Геннадия Вильшенко Сергей, а также сын экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки были основными бенефициарами компании «Южуралмост». Вильшенко-старший руководил фирмами, связанными с ними. Со временем Вильшенко-младший покинул Россию, а «Южуралмост» признали банкротом.

«Мост» к досрочной отставке

Контракты министерства дорожного хозяйства Челябинской области с «Южуралмостом» стали поводом для возбуждения дела в отношении Дубровского-старшего по линии Федеральной антимонопольной службы (ФАС). А оно, в свою очередь, поводом для его досрочной отставки Дубровского с поста губернатора в марте 2019 года. Затем Арбитражный суд Челябинской области признал его виновным в картельном сговоре с «Южуралмостом».

Уголовное дело. Начало

Дубровский-старший покинул Россию. Из-за обвинений в картельном сговоре с «Южурамостом», была попытка по линии МВД возбудить уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Позже постановление о возбуждении дела внезапно отменили.

Сын Бориса Дубровского, Александр, ныне задержанный ФСБ, остался в России. Оба Дубровских признаны банкротами. Также обанкрочена их семейная фирма «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются.

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Задержание главы минтранса Челябинской области Алексея Нечаева стало новостью дня. Тем более, что одновременно оперативники ФСБ пришли к целому ряду видных челябинских дорожников, ворочающих миллиардами рублей.  Вместе с главой ведомства увезли на допрос первого замначальника правового управления миндора Станислава Куликова. Также после оперативно-следственных мероприятий силовики забрали с собой бывших руководителей АО «Южуралмост» (Геннадий Вильшенко) и ЗАО «Южуралавтобан» (Александр Зырянов и Константин Зарипов). Чиновников подозревают в растрате, бизнесменов — в хищении бюджетных средств во времена, когда регионом руководил Борис Дубровский. Сам он давно уехал из России, но оставшегося в Магнитогорске его сына Александра силовики не обошли стороной. Что связывает между собой всех этих людей, кроме подозрения в создании ОПГ? Ниточки дела, уже сейчас обещающего стать резонансным, уходят в прошлое. О событиях десятилетней давности вспоминало URA.RU. Вильшенко и Дубровский Крупнейший регоператор по вывозу мусора, ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС), до 2017 года компания принадлежала семье Дубровского. Затем компанию купило ЗАО «Амарант», основным бенефициаром которой был экс-начальник отдела ФСБ по Златоусту Геннадий Вильшенко. По данным URA.RU, Дубровский и Вильшенко давние приятели. Сын фээсбэшника, сын прокурора… Сын Геннадия Вильшенко Сергей, а также сын экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки были основными бенефициарами компании «Южуралмост». Вильшенко-старший руководил фирмами, связанными с ними. Со временем Вильшенко-младший покинул Россию, а «Южуралмост» признали банкротом. «Мост» к досрочной отставке Контракты министерства дорожного хозяйства Челябинской области с «Южуралмостом» стали поводом для возбуждения дела в отношении Дубровского-старшего по линии Федеральной антимонопольной службы (ФАС). А оно, в свою очередь, поводом для его досрочной отставки Дубровского с поста губернатора в марте 2019 года. Затем Арбитражный суд Челябинской области признал его виновным в картельном сговоре с «Южуралмостом». Уголовное дело. Начало Дубровский-старший покинул Россию. Из-за обвинений в картельном сговоре с «Южурамостом», была попытка по линии МВД возбудить уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Позже постановление о возбуждении дела внезапно отменили. Сын Бориса Дубровского, Александр, ныне задержанный ФСБ, остался в России. Оба Дубровских признаны банкротами. Также обанкрочена их семейная фирма «Монтажник». Представители Дубровских со СМИ не общаются.
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