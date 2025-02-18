ФСБ задержала сына челябинского экс-губернатора Дубровского

19 февраля 2025 в 12:44 Размер текста - 17 +

Александр Дубровский (в центре) дает показания силовикам Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники ФСБ задержали Александра Дубровского, сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом сообщили источники URA.RU. «Дубровский-младший задержан. Сейчас он находится на допросе, в ближайшее время будет решен вопрос — избирать ли ему меру пресечения», — пояснил инсайдер. В этот же день силовики пришли в региональный миндортранс и увезли на допрос главу ведомства Алексея Нечаева по подозрению в растрате. Вместе с ним под следствие попал первый замначальника правового управления миндора Станислав Куликов и несколько руководителей крупнейших дорожных подрядных организаций, которым инкриминируют крупные хищения. В 2019 году антимонопольщики обвинили Дубровского-старшего в картельном сговоре по дорожным контрактам, оштрафовав его на 48 млн рублей. Материалы расследования передали в Генпрокуратуру и МВД, скандал привел к досрочной отставке Дубровского с поста главы региона в марте того же года. Сам экс-чиновник выехал за границу, его сын остался в Магнитогорске. Обоих в дальнейшем признали банкротами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ФСБ задержали Александра Дубровского, сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом сообщили источники URA.RU. «Дубровский-младший задержан. Сейчас он находится на допросе, в ближайшее время будет решен вопрос — избирать ли ему меру пресечения», — пояснил инсайдер. В этот же день силовики пришли в региональный миндортранс и увезли на допрос главу ведомства Алексея Нечаева по подозрению в растрате. Вместе с ним под следствие попал первый замначальника правового управления миндора Станислав Куликов и несколько руководителей крупнейших дорожных подрядных организаций, которым инкриминируют крупные хищения. В 2019 году антимонопольщики обвинили Дубровского-старшего в картельном сговоре по дорожным контрактам, оштрафовав его на 48 млн рублей. Материалы расследования передали в Генпрокуратуру и МВД, скандал привел к досрочной отставке Дубровского с поста главы региона в марте того же года. Сам экс-чиновник выехал за границу, его сын остался в Магнитогорске. Обоих в дальнейшем признали банкротами.