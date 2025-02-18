18 февраля 2025

ФСБ задержала сына челябинского экс-губернатора Дубровского

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Дубровский. Магнитогорск, дубровский александр, дубровская ирина
Александр Дубровский (в центре) дает показания силовикам Фото:

Сотрудники ФСБ задержали Александра Дубровского, сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом сообщили источники URA.RU.

«Дубровский-младший задержан. Сейчас он находится на допросе, в ближайшее время будет решен вопрос — избирать ли ему меру пресечения», — пояснил инсайдер.

В этот же день силовики пришли в региональный миндортранс и увезли на допрос главу ведомства Алексея Нечаева по подозрению в растрате. Вместе с ним под следствие попал первый замначальника правового управления миндора Станислав Куликов и несколько руководителей крупнейших дорожных подрядных организаций, которым инкриминируют крупные хищения.

В 2019 году антимонопольщики обвинили Дубровского-старшего в картельном сговоре по дорожным контрактам, оштрафовав его на 48 млн рублей. Материалы расследования передали в Генпрокуратуру и МВД, скандал привел к досрочной отставке Дубровского с поста главы региона в марте того же года. Сам экс-чиновник выехал за границу, его сын остался в Магнитогорске. Обоих в дальнейшем признали банкротами.

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Сотрудники ФСБ задержали Александра Дубровского, сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом сообщили источники URA.RU. «Дубровский-младший задержан. Сейчас он находится на допросе, в ближайшее время будет решен вопрос — избирать ли ему меру пресечения», — пояснил инсайдер. В этот же день силовики пришли в региональный миндортранс и увезли на допрос главу ведомства Алексея Нечаева по подозрению в растрате. Вместе с ним под следствие попал первый замначальника правового управления миндора Станислав Куликов и несколько руководителей крупнейших дорожных подрядных организаций, которым инкриминируют крупные хищения. В 2019 году антимонопольщики обвинили Дубровского-старшего в картельном сговоре по дорожным контрактам, оштрафовав его на 48 млн рублей. Материалы расследования передали в Генпрокуратуру и МВД, скандал привел к досрочной отставке Дубровского с поста главы региона в марте того же года. Сам экс-чиновник выехал за границу, его сын остался в Магнитогорске. Обоих в дальнейшем признали банкротами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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