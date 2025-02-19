Челябинские трансплантологи пересадили печень участнику СВО

Жителю Верхнего Уфалея, 42-летнему участнику спецоперации Владимиру Воробьеву врачи центра трансплантологии Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) успешно пересадили печень. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.
«Этот парень, который воевал, имеет ряд серьезных ранений, в том числе незаживающих. Мы надеемся, что после трансплантации печени раны эти начнут затягиваться», — рассказал главный врач ЧОКБ, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Альтман.
Как уточнил Воробьев, боец находился в листе ожидания донорского органа всего две недели и не ожидал, что печень найдется так быстро. Сейчас он намного лучше себя чувствует — цвет лица уже изменился. Врачи запретили ему работать, поэтому в ближайшие полгода он намерен восстановить здоровье и писать стихи.
Челябинец служил сержантом в армии России, успел поучаствовать во второй чеченской операции, потом трудился в полиции и охранял территорию ЗАТО Снежинск. В 2022 получил повестку и отправился на СВО, где был ранен осколками дрона. Врачи госпиталя обнаружили у него цирроз печени неясного происхождения. Владимир был демобилизован по заключению комиссии, после чего попал в лист ожидания на трансплантацию из-за неблагоприятного прогноза на ближайшие 2-3 года.
В ЧОКБ добавили, что на сегодняшний день в центре успешно пересадили 18 сердец, 215 почек и 35 печеней, а также костный мозг и роговицу. Так, 25-летнему челябинцу пересадили сердце после трех инсультов подряд. В листе ожидания центра находятся в среднем порядка 30 пациентов.
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