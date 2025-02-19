Челябинские трансплантологи пересадили печень участнику СВО

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Хирурги провели сложнейшую операцию смертельно больному участнику спецоперации
Хирурги провели сложнейшую операцию смертельно больному участнику спецоперации Фото:

Жителю Верхнего Уфалея, 42-летнему участнику спецоперации Владимиру Воробьеву врачи центра трансплантологии Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) успешно пересадили печень. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

«Этот парень, который воевал, имеет ряд серьезных ранений, в том числе незаживающих. Мы надеемся, что после трансплантации печени раны эти начнут затягиваться», — рассказал главный врач ЧОКБ, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Альтман.

Как уточнил Воробьев, боец находился в листе ожидания донорского органа всего две недели и не ожидал, что печень найдется так быстро. Сейчас он намного лучше себя чувствует  — цвет лица уже изменился. Врачи запретили ему работать, поэтому в ближайшие полгода он намерен восстановить здоровье и писать стихи.

Челябинец служил сержантом в армии России, успел поучаствовать во второй чеченской операции, потом трудился в полиции и охранял территорию ЗАТО Снежинск. В 2022 получил повестку и отправился на СВО, где был ранен осколками дрона. Врачи госпиталя обнаружили у него цирроз печени неясного происхождения. Владимир был демобилизован по заключению комиссии, после чего попал в лист ожидания на трансплантацию из-за неблагоприятного прогноза на ближайшие 2-3 года.

В ЧОКБ добавили, что на сегодняшний день в центре успешно пересадили 18 сердец, 215 почек и 35 печеней, а также костный мозг и роговицу. Так, 25-летнему челябинцу пересадили сердце после трех инсультов подряд. В листе ожидания центра находятся в среднем порядка 30 пациентов.

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Жителю Верхнего Уфалея, 42-летнему участнику спецоперации Владимиру Воробьеву врачи центра трансплантологии Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) успешно пересадили печень. Об этом сообщили в пресс-службе больницы. «Этот парень, который воевал, имеет ряд серьезных ранений, в том числе незаживающих. Мы надеемся, что после трансплантации печени раны эти начнут затягиваться», — рассказал главный врач ЧОКБ, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Альтман. Как уточнил Воробьев, боец находился в листе ожидания донорского органа всего две недели и не ожидал, что печень найдется так быстро. Сейчас он намного лучше себя чувствует  — цвет лица уже изменился. Врачи запретили ему работать, поэтому в ближайшие полгода он намерен восстановить здоровье и писать стихи. Челябинец служил сержантом в армии России, успел поучаствовать во второй чеченской операции, потом трудился в полиции и охранял территорию ЗАТО Снежинск. В 2022 получил повестку и отправился на СВО, где был ранен осколками дрона. Врачи госпиталя обнаружили у него цирроз печени неясного происхождения. Владимир был демобилизован по заключению комиссии, после чего попал в лист ожидания на трансплантацию из-за неблагоприятного прогноза на ближайшие 2-3 года. В ЧОКБ добавили, что на сегодняшний день в центре успешно пересадили 18 сердец, 215 почек и 35 печеней, а также костный мозг и роговицу. Так, 25-летнему челябинцу пересадили сердце после трех инсультов подряд. В листе ожидания центра находятся в среднем порядка 30 пациентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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