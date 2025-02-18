Спикера думы из ХМАО подозревают в конфликте интересов из-за кредитной компании

Спикер думы Урая Александр Величко оказался в центре скандала из-за возможного конфликта интересов. По данным источников URA.RU, он входил в совет директоров кредитной компании КСП «ЭКПА». При этом информация о денежных вознаграждениях за его участие в управлении компанией, если они были, отсутствует в декларации о доходах.
«Должностное лицо не может входить в орган управления частной компании. Это прямое нарушение закона», — заявил источник, близкий к ситуации. В ближайшее время планируется направить запросы прокуратуру для проведения проверки.
Источник добавил, что члены КСП (пайщики) в 2019 году выбрали Виличко уполномоченным представителем кредитной компании от своего участка. Это значит, что он, вместе с другими уполномоченными, участвовал в принятии ключевых решений и выборе председателя правления.
Однако пока неясно, получал ли депутат вознаграждение за свою деятельность в компании. «Даже если прямых доказательств получения вознаграждения нет, сам факт участия в управлении кооперативом создает риски конфликта интересов. Если будет установлено, что он нарушил правила противодействия коррупции, это может стать основанием для дисциплинарных мер или даже лишения должности», — сообщил источник.
Получить комментарий самого Величко не удалось, он не ответил на звонок журналиста агентства. В пресс-службу прокуратуры ХМАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ также ожидается. В пресс-службу компании также был направлен запрос.
Ранее URA.RU писало, что Величко уже грозила отставка из-за нарушений при подаче декларации о доходах в 2021 году. Тогда стало известно о незадекларированном земельном участке в урочище Луговском, который арендовала его супруга. Однако спикер избежал отставки, получив лишь предупреждение от губернатора ХМАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!