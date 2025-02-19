Лавров выступил против визового режима для трудовых мигрантов

В России не нужно вводить визовый режим для трудовых мигрантов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. При этом он подчеркнул необходимость ужесточения контроля за их поведением.
«Мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением. Но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим», — сказал Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Государственной думе, трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Не в интересах России, по его словам, ужесточать политику в отношении трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Однако за порядком все же необходимо следить, добавил глава МИД РФ.
Ранее депутат ГД Михаил Матвеев заявил, что в России необходимо ввести визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья. По его словам, такая мера необходима на время украинского конфликта.
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