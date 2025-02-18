В Сургуте водители жалуются на отсутствие бензина на заправках популярной сети «Эталон», учредителем которой является депутат думы ХМАО Михаил Сердюк. Об этом URA.RU сообщили сами автолюбители.
«Искал, где заправиться. Только на одной АЗС „Эталона“ нашел 95-ый бензин. На других заправках сети не было никакого», — рассказал сургутянин.
Представители сети сообщили журналисту, что отсутствие топлива связано с тем, что на нефтебазе сломался топливный насос, и когда появится бензин — пока не известно. «Частично на некоторых АЗС имеется 92-й и 100-й бензин, но его уже очень мало. Также частичное имеется дизельное топливо и газ», — сообщили в «Эталоне».
Ранее URA.RU сообщало, что на АЗС депутата Сердюка из ХМАО обнаружено подозрительное топливо. Ряд его характеристик не соответствует требованиям, которые предъявляются к качеству дизеля.
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