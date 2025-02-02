На АЗС депутата Сердюка из ХМАО обнаружено подозрительное топливо

Образцы топлива на двух из четырех АЗС Сургута оказались с отклонениями от техстандартов Фото: Илья Московец © URA.RU

Информационное агентство URA.RU решило проверить качество дизельного топлива на самых популярных АЗС Сургута. Так, на автозаправках сети «Эталон», учредителем которых является депутат думы ХМАО Михаил Сердюк, продается подозрительное топливо. Ряд его характеристик не соответствует требованиям, которые предъявляются к качеству дизеля. Об этом свидетельствуют данные из аккредитованной лаборатории. Претензии есть также к дизелю «Петролстарта». Все подробности — в материале агентства.

Все пробы топлива были отобраны в присутствии общественника, опломбированы и переданы в независимую лабораторию Дмитрий Завьялов @ URA.RU

Журналисты агентства взяли пробы и передали их в лабораторию для проведения исследования на соответствие всем техническим стандартам. Образцы были получены в четырех сетях — «Лукойл», «Эталон», «Газпром нефть» и «Петролстарт». Во время отбора проб вместе с корреспондентами агентства находились представители общественности.

Солярка с СТО «Лукойл» на улицы Генерала Иванова оказалась без нарушений, не обнаружилось проблем и в топливе «Газпром нефть» Дмитрий Завьялов @ URA.RU

Специалисты изучили представленные образцы по ряду ключевых параметров, влияющих на качество топлива. Среди них: массовая доля серы, температура вспышки в закрытом тигле, предельная температура фильтруемости на холодном фильтре, фракционный состав и объем отгона.

Исследование независимой лаборатории показало, что на автозаправке «Лукойл» топливо соответствует всем параметрам. Аналогичные показатели и у АЗС «Газпромнефть».

Топливо на АЗС «Петролстарт», расположенной на 30 лет Победы, показало отклонения от нормы Дмитрий Завьялов @ URA.RU

На «Петролстарте», принадлежащем бизнесмену из Сургутского района Ризвану Магомедову, обнаружились претензии к свойствам дизеля при работе в морозы. Полученные результаты говорят о том, что есть вероятность того, что при — 40 градусах топливо может застыть, и тогда соответственно двигатель перестанет работать.

Но самое большое количество вопросов возникло к качеству дизеля на АЗС «Эталон». По данным СБИС, сеть автозаправочных станций принадлежит ООО «Топливное обеспечение», учредителем которого является депутат думы ХМАО Михаил Сердюк.

На АЗС «Эталон» оказалась солярка, к которой у лаборатории возникло больше всего претензий Дмитрий Завьялов @ URA.RU

Топливо заявлено как арктическое, но до этих показателей не дотягивает. Температура вспышки в закрытом тигле на 10 градусов ниже нормы — этот показатель составляет менее 20 градусов Цельсия, хотя должна быть по ГОСТу как минимум 30 градусов. Специалисты также выявили, что в дизеле «Эталона» присутствуют легкие фракции. Такой показатель говорит о том, что топливо могло чем-то разбавляться. А кроме того, при этом возрастает пожарная опасность при работе с ним. Есть угроза, что дизель может вспыхнуть.

Председатель регионального отделения движения «Объединение потребителей России» Алексей Редькин в разговоре с журналистом URA.RU рассказал, что автовладельцы могут взыскать ущерб, если некачественное топливо причинит вред двигателю автомобиля. «Если мне продали некачественный товар, я имею право вернуть деньги. Но если в результате использования пострадала машина, потребитель имеет право потребовать возмещение ремонта, а также компенсации морального вреда, пеней и штрафов», — прокомментировал эксперт.

Он также отметил, что по российскому законодательству, сами владельцы АЗС несут ответственность за качество продаваемого ими топлива. Причем, наказание в случае выявленных нарушений весьма солидное. «Штраф составляет один процент от годового оборота. Это очень существенные санкции», — уточнил Редькин.

В адрес автозаправок «Петролстарт» и «Эталон» были отправлены запросы. На момент публикации материала ответы не поступили. В управление Роспотребнадзора ХМАО направлен запрос с просьбой проверить выводы, сделанные по результатам лабораторных исследований с целью защиты интересов автовладельцев. Ответ ожидается.