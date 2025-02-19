МВД: 100 человек задержано за вывод украденных денег в Татарстане и Новосибирске

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Сотрудники МВД задержали более 100 человек за 2024 год
Сотрудники МВД задержали более 100 человек за 2024 год Фото:

В Татарстане и Новосибирске сотрудники МВД пресекли деятельность преступных групп, занимавшихся выводом украденных средств за границу. Об этом сообщил заместитель главы МВД России Андрей Храпов. В ходе операции за 2024 год было задержано более 100 человек.

«МВД на протяжении прошлого года проводило серьезные мероприятия по декриминализации двух регионов (Татарстан и Новосибирск, — прим. URA.RU), в которых на протяжении многих лет действовали схемы вывода украденных денег, в том числе за границу», — заявил Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах», его слова передает ТАСС. Он добавил, что большинство из этих средств было выведено на Украину. По его словам, в Татарстане и Новосибирске существовали целые группировки молодых людей, занимавшихся выводом денег.

Храпов также уточнил, что в Новосибирске было задержано более 60 человек, а в Татарстане около 40 участников данных преступных групп. По фактам их деятельности возбуждены уголовные дела по статье организации преступного сообщества. Среди задержанных есть несовершеннолетние. Участникам дела может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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В Татарстане и Новосибирске сотрудники МВД пресекли деятельность преступных групп, занимавшихся выводом украденных средств за границу. Об этом сообщил заместитель главы МВД России Андрей Храпов. В ходе операции за 2024 год было задержано более 100 человек. «МВД на протяжении прошлого года проводило серьезные мероприятия по декриминализации двух регионов (Татарстан и Новосибирск, — прим. URA.RU), в которых на протяжении многих лет действовали схемы вывода украденных денег, в том числе за границу», — заявил Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах», его слова передает ТАСС. Он добавил, что большинство из этих средств было выведено на Украину. По его словам, в Татарстане и Новосибирске существовали целые группировки молодых людей, занимавшихся выводом денег. Храпов также уточнил, что в Новосибирске было задержано более 60 человек, а в Татарстане около 40 участников данных преступных групп. По фактам их деятельности возбуждены уголовные дела по статье организации преступного сообщества. Среди задержанных есть несовершеннолетние. Участникам дела может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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