Магазин «Жизньмарт» ,который переехал из центра Кургана в Заозерный район, откроется 1 марта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ритейлера.
«Магазин „Жизньмарт“ в Заозерном откроется 1 марта. В течение первой половины недели работы точки будет запущена доставка», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Точка будет работать на первом этаже жилого комплекса в четвертом микрорайоне.
Ранее магазин находится по улице Советская. Представители ритейлера отмечали, что Заозерный был выбран в качестве нового места для торговой точки из-за динамичного развития. О переезде магазина из центра города в четвертый микрорайон стало известно в январе 2025 года. Несколько раз дата открытия менялась. Это было связано с переносом сдачи ЖК.
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