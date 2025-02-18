18 февраля 2025

В «Жизньмарте» озвучили точную дату открытия магазина, который переехал из центра Кургана в Заозерный

В Кургане жилом комплексе 1 марта откроют магазин «Жизньмарт» в Заозерном
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин «Жизньмарт» в Заозерном откроют 1 марта
Магазин «Жизньмарт» в Заозерном откроют 1 марта Фото:
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Магазин «Жизньмарт» ,который переехал из центра Кургана в Заозерный район, откроется 1 марта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ритейлера.

«Магазин „Жизньмарт“ в Заозерном откроется 1 марта. В течение первой половины недели работы точки будет запущена доставка», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Точка будет работать на первом этаже жилого комплекса в четвертом микрорайоне. 

Ранее магазин находится по улице Советская. Представители ритейлера отмечали, что Заозерный был выбран в качестве нового места для торговой точки из-за динамичного развития. О переезде магазина из центра города в четвертый микрорайон стало известно в январе 2025 года. Несколько раз дата открытия менялась. Это было связано с переносом сдачи ЖК. 

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Магазин «Жизньмарт» ,который переехал из центра Кургана в Заозерный район, откроется 1 марта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ритейлера. «Магазин „Жизньмарт“ в Заозерном откроется 1 марта. В течение первой половины недели работы точки будет запущена доставка», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Точка будет работать на первом этаже жилого комплекса в четвертом микрорайоне.  Ранее магазин находится по улице Советская. Представители ритейлера отмечали, что Заозерный был выбран в качестве нового места для торговой точки из-за динамичного развития. О переезде магазина из центра города в четвертый микрорайон стало известно в январе 2025 года. Несколько раз дата открытия менялась. Это было связано с переносом сдачи ЖК. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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