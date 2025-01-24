Курганский магазин свердловского ритейлера переедет в жилой комплекс в Заозерном

В Кургане один из магазинов свердловской сети «Жизньмарт», ранее работавший по улице Советская, переедет в Заозерный район. Торговая точка откроется в середине февраля в строящемся жилом комплексе в четвертом микрорайоне. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ритейлера.
«Наш магазин, ранее располагавшийся на улице Советской, переезжает в новый динамично развивающийся район. Открытие состоится в середине февраля», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Представители ритейлера отметили, что в будущем рассматривают возможность расширения торговой сети в Заозерном.
Ранее URA.RU писало, что свердловский ритейлер планирует открыть в Кургане 13 торговых точек. На данный момент в городе работают три магазина — по улице Гоголя, Пролетарской и Советской. Также сообщалось об открытии сети «Бристоль», торговые точки которой появились в разных частях города. Спустя недолгое время их начали массово закрывать, а на их месте открывать магазины «Красное и Белое».
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