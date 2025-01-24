Курганский магазин свердловского ритейлера переедет в жилой комплекс в Заозерном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин «Жизньмарт» откроется в Заозерном районе
Магазин «Жизньмарт» откроется в Заозерном районе Фото:
новость из сюжета
Курганские свободные кассы

В Кургане один из магазинов свердловской сети «Жизньмарт», ранее работавший по улице Советская, переедет в Заозерный район. Торговая точка откроется в середине февраля в строящемся жилом комплексе в четвертом микрорайоне. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ритейлера.

«Наш магазин, ранее располагавшийся на улице Советской, переезжает в новый динамично развивающийся район. Открытие состоится в середине февраля», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Представители ритейлера отметили, что в будущем рассматривают возможность расширения торговой сети в Заозерном.

Ранее URA.RU писало, что свердловский ритейлер планирует открыть в Кургане 13 торговых точек. На данный момент в городе работают три магазина — по улице Гоголя, Пролетарской и Советской. Также сообщалось об открытии сети «Бристоль», торговые точки которой появились в разных частях города. Спустя недолгое время их начали массово закрывать, а на их месте открывать магазины «Красное и Белое».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане один из магазинов свердловской сети «Жизньмарт», ранее работавший по улице Советская, переедет в Заозерный район. Торговая точка откроется в середине февраля в строящемся жилом комплексе в четвертом микрорайоне. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ритейлера. «Наш магазин, ранее располагавшийся на улице Советской, переезжает в новый динамично развивающийся район. Открытие состоится в середине февраля», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Представители ритейлера отметили, что в будущем рассматривают возможность расширения торговой сети в Заозерном. Ранее URA.RU писало, что свердловский ритейлер планирует открыть в Кургане 13 торговых точек. На данный момент в городе работают три магазина — по улице Гоголя, Пролетарской и Советской. Также сообщалось об открытии сети «Бристоль», торговые точки которой появились в разных частях города. Спустя недолгое время их начали массово закрывать, а на их месте открывать магазины «Красное и Белое».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...