Число жертв ночного ДТП в Челябинске увеличилось до пяти

© Служба новостей «URA.RU»
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Выжившая женщина скончалась в больнице
Выжившая женщина скончалась в больнице Фото:

Число погибших в ночном ДТП на автодороге «Меридиан» в Челябинске увеличилось. По словам источника в медицинской сфере, госпитализированная женщина скончалась.

«Женщину и мужчину, выживших в аварии, доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пассажирка скончалась, не приходя в сознание», — рассказал URA.RU источник.

За жизнь выжившего мужчины сейчас борются врачи. Ведется контроль его состояния. В пресс-службе минздрава области пока эту ситуацию не комментируют.

По факту аварии следственным органом УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В прокуратуре региона началась проверка: надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения при организации движения на указанном участке улично-дорожной сети. По результатам проверки в случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

Авария произошла на автодороге «Меридиан» в Челябинске. Водитель Pontiac, в котором помимо него находилось еще пять человек (двое мужчин и три женщины), на огромной скорости вылетел на встречку и угодил под грузовик-тягач. От удара водитель и трое пассажиров погибли на месте. 

По данным URA.RU, компания возвращалась с гулянки. По крайней мере, в крови выживших был обнаружен алкоголь.

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Число погибших в ночном ДТП на автодороге «Меридиан» в Челябинске увеличилось. По словам источника в медицинской сфере, госпитализированная женщина скончалась. «Женщину и мужчину, выживших в аварии, доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пассажирка скончалась, не приходя в сознание», — рассказал URA.RU источник. За жизнь выжившего мужчины сейчас борются врачи. Ведется контроль его состояния. В пресс-службе минздрава области пока эту ситуацию не комментируют. По факту аварии следственным органом УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В прокуратуре региона началась проверка: надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения при организации движения на указанном участке улично-дорожной сети. По результатам проверки в случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования. Авария произошла на автодороге «Меридиан» в Челябинске. Водитель Pontiac, в котором помимо него находилось еще пять человек (двое мужчин и три женщины), на огромной скорости вылетел на встречку и угодил под грузовик-тягач. От удара водитель и трое пассажиров погибли на месте.  По данным URA.RU, компания возвращалась с гулянки. По крайней мере, в крови выживших был обнаружен алкоголь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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