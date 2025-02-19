Число жертв ночного ДТП в Челябинске увеличилось до пяти

Число погибших в ночном ДТП на автодороге «Меридиан» в Челябинске увеличилось. По словам источника в медицинской сфере, госпитализированная женщина скончалась.
«Женщину и мужчину, выживших в аварии, доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пассажирка скончалась, не приходя в сознание», — рассказал URA.RU источник.
За жизнь выжившего мужчины сейчас борются врачи. Ведется контроль его состояния. В пресс-службе минздрава области пока эту ситуацию не комментируют.
По факту аварии следственным органом УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В прокуратуре региона началась проверка: надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения при организации движения на указанном участке улично-дорожной сети. По результатам проверки в случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.
Авария произошла на автодороге «Меридиан» в Челябинске. Водитель Pontiac, в котором помимо него находилось еще пять человек (двое мужчин и три женщины), на огромной скорости вылетел на встречку и угодил под грузовик-тягач. От удара водитель и трое пассажиров погибли на месте.
По данным URA.RU, компания возвращалась с гулянки. По крайней мере, в крови выживших был обнаружен алкоголь.
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