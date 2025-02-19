В Петербурге депутаты хотят ограничить скорость для каршерингов

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В прошлом году количество ДТП с летальным исходом в городе увеличилось на 14%
В прошлом году количество ДТП с летальным исходом в городе увеличилось на 14% Фото:

В Санкт-Петербурге рассматривается предложение ограничить максимальную скорость движения каршеринговых транспортных средств до 80 км/ч. Такое заявление сделал спикер Законодательного собрания города, Александр Бельский.

«У нас увеличилось число аварий с участием каршеринга, сейчас над идеей ограничения скорости работает наша профильная комиссия — с операторами это мы ещё не обсуждали», — заявил Бельский. Его слова передает «Фонтанка».

Согласно данным, представленным главой регионального ГУ МВД, Романом Плугиным, в прошлом году количество ДТП с летальным исходом в городе увеличилось на 14%. В этих авариях погибли 148 человек. Особенно тревожной тенденцией является рост аварий с участием каршеринговых автомобилей на 17%.

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В Санкт-Петербурге рассматривается предложение ограничить максимальную скорость движения каршеринговых транспортных средств до 80 км/ч. Такое заявление сделал спикер Законодательного собрания города, Александр Бельский. «У нас увеличилось число аварий с участием каршеринга, сейчас над идеей ограничения скорости работает наша профильная комиссия — с операторами это мы ещё не обсуждали», — заявил Бельский. Его слова передает «Фонтанка». Согласно данным, представленным главой регионального ГУ МВД, Романом Плугиным, в прошлом году количество ДТП с летальным исходом в городе увеличилось на 14%. В этих авариях погибли 148 человек. Особенно тревожной тенденцией является рост аварий с участием каршеринговых автомобилей на 17%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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