В Петербурге депутаты хотят ограничить скорость для каршерингов

В Санкт-Петербурге рассматривается предложение ограничить максимальную скорость движения каршеринговых транспортных средств до 80 км/ч. Такое заявление сделал спикер Законодательного собрания города, Александр Бельский.
«У нас увеличилось число аварий с участием каршеринга, сейчас над идеей ограничения скорости работает наша профильная комиссия — с операторами это мы ещё не обсуждали», — заявил Бельский. Его слова передает «Фонтанка».
Согласно данным, представленным главой регионального ГУ МВД, Романом Плугиным, в прошлом году количество ДТП с летальным исходом в городе увеличилось на 14%. В этих авариях погибли 148 человек. Особенно тревожной тенденцией является рост аварий с участием каршеринговых автомобилей на 17%.
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