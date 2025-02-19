Стримеру, угрожавшему Мизулиной, светит 4,5 года колонии

Государственное обвинение запросило для ярославского треш-стримера Аслана Дурдиева четыре года и шесть месяцев лишения свободы за угрозу убийством главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и избиение мужчины. Об этом стало известно в ходе слушания дела в Кировском суде Ярославля.
«Назначить окончательное наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — передает ТАСС слова прокурора. При этом Дурдиев обвиняется по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством.
Защита Дурдиева настаивает на его оправдании, ссылаясь на самооборону своего подзащитного во время инцидента на улице, а также подчеркивая его сотрудничество со следствием. Адвокат Алексей Александров выразил мнение, что потерпевший Смирнов первым начал конфликт, напав на Дурдиева и его друга с инвалидностью.
Согласно обвинению, в июне 2021 года в центре Ярославля треш-стример Аслан Дурдиев вступил в конфликт с мужчиной и нанес ему множество ударов по лицу, голове и телу, чем причинил тяжкий ущерб его здоровью. Стример привлек внимание Екатерины Мизулиной, которая в своем telegram-канале сообщила о направлении запроса в МВД России с требованием провести расследование, после чего Дурдиев был арестован. В ночь на 13 февраля 2024 года во время онлайн-трансляции обвиняемый произнес угрозы в адрес Мизулиной с использованием нецензурную лексику, сообщает пресс-служба суда.
Адвокат Дурдиева утверждает, что в момент оскорбления его клиент находился под воздействием алкоголя. На следующий день во время трансляции Дурдиев принес извинения Мизулиной. По словам защиты, публикация в telegram-канале главы «Лиги безопасного интернета» спровоцировала гнев обвиняемого, так как в ней содержались обвинения в деяниях, которые он не совершал. Адвокат также информировал, что Дурдиев выразил сожаление о своих действиях и извинился перед Мизулиной. В рамках административного дела на него был наложен штраф в размере 10 тысяч рублей.
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