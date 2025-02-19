В Краснодаре два ребенка впали в кому после чупа-чупса

Двое детей в Краснодаре впали в кому после того, как съели чупа-чупсы, сообщают издания. Семилетняя школьница и ее младший брат почувствовали себя плохо, после чего были немедленно госпитализированы.
«В Краснодаре два ребенка впали в кому после того, как съели чупа-чупс... Семилетняя ученица гимназии „Лидер“ и ее младший брат накануне вечером съели сладости, после чего их состояние резко ухудшилось», — пишет Life.ru.
Дети внезапно потеряли сознание и были экстренно доставлены в отделение реанимации ближайшей больницы. На данный момент состояние девочки и ее брата улучшилось, они пришли в сознание.
Медицинский персонал проводит тщательное расследование для определения причин произошедшего. В частности, врачи пытаются установить, мог ли леденец быть причиной такого состояния.
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