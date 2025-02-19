В Краснодаре два ребенка впали в кому после чупа-чупса

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Два ребенка съели чупа-чупс и впали в кому
Два ребенка съели чупа-чупс и впали в кому Фото:

Двое детей в Краснодаре впали в кому после того, как съели чупа-чупсы, сообщают издания. Семилетняя школьница и ее младший брат почувствовали себя плохо, после чего были немедленно госпитализированы.

«В Краснодаре два ребенка впали в кому после того, как съели чупа-чупс... Семилетняя ученица гимназии „Лидер“ и ее младший брат накануне вечером съели сладости, после чего их состояние резко ухудшилось», — пишет Life.ru.

Дети внезапно потеряли сознание и были экстренно доставлены в отделение реанимации ближайшей больницы. На данный момент состояние девочки и ее брата улучшилось, они пришли в сознание.

Медицинский персонал проводит тщательное расследование для определения причин произошедшего. В частности, врачи пытаются установить, мог ли леденец быть причиной такого состояния.

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Двое детей в Краснодаре впали в кому после того, как съели чупа-чупсы, сообщают издания. Семилетняя школьница и ее младший брат почувствовали себя плохо, после чего были немедленно госпитализированы. «В Краснодаре два ребенка впали в кому после того, как съели чупа-чупс... Семилетняя ученица гимназии „Лидер“ и ее младший брат накануне вечером съели сладости, после чего их состояние резко ухудшилось», — пишет Life.ru. Дети внезапно потеряли сознание и были экстренно доставлены в отделение реанимации ближайшей больницы. На данный момент состояние девочки и ее брата улучшилось, они пришли в сознание. Медицинский персонал проводит тщательное расследование для определения причин произошедшего. В частности, врачи пытаются установить, мог ли леденец быть причиной такого состояния.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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