ВСУ запустили на территорию России два беспилотника

Один из беспилотников сбит над Крымом (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Два украинских беспилотника сбиты над территорией России днем 19 февраля. Об этом сообщает Минобороны России. ВСУ пытались атаковать Крым и Белгородскую область.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщается в telegram-канале Минобороны России. Один дрон сбит над территорией Белгородской области, другой — над Крымом.
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