ВСУ запустили на территорию России два беспилотника

Беспилотники ВСУ сбиты над Крымом и Белгородской областью
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Один из беспилотников сбит над Крымом (фото из архива)
Один из беспилотников сбит над Крымом (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два украинских беспилотника сбиты над территорией России днем 19 февраля. Об этом сообщает Минобороны России. ВСУ пытались атаковать Крым и Белгородскую область.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщается в telegram-канале Минобороны России. Один дрон сбит над территорией Белгородской области, другой — над Крымом.

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Два украинских беспилотника сбиты над территорией России днем 19 февраля. Об этом сообщает Минобороны России. ВСУ пытались атаковать Крым и Белгородскую область. «Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщается в telegram-канале Минобороны России. Один дрон сбит над территорией Белгородской области, другой — над Крымом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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