В Калининский район Челябинска вернули прежнего главу

20 февраля 2025 в 10:13 Размер текста - 17 +

Сергей Колесник вернулся в кресло главы района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главой администрации Калининского района Челябинска назначен Сергей Колесник, который ранее уже занимал эту должность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Главой администрации Калининского района назначен Сергей Валерьевич Колесник. Он трижды избирался депутатом Челябинской городской Думы по Курчатовскому избирательному округу № 9. Возглавлял постоянные комиссии по социальной политике (2001—2005 гг.) и по бюджету и налогам (2009—2011 гг.). Одиннадцать лет, с декабря 2011 года, возглавлял Калининский район города Челябинска», — сообщили в пресс-службе. Колеснику 52 года. В декабре 2022 года он возглавил управление делами мэрии Челябинска. На посту главы района его сменил бывший вице-мэр Владимир Шамне. В конце 2024 года Шамне вернулся в мэрию на пост вице-мэра по строительству, и в статусе «и.о.» районом руководил замглавы Алексей Аксенов. Теперь главой Калининского района снова стал Колесник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главой администрации Калининского района Челябинска назначен Сергей Колесник, который ранее уже занимал эту должность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Главой администрации Калининского района назначен Сергей Валерьевич Колесник. Он трижды избирался депутатом Челябинской городской Думы по Курчатовскому избирательному округу № 9. Возглавлял постоянные комиссии по социальной политике (2001—2005 гг.) и по бюджету и налогам (2009—2011 гг.). Одиннадцать лет, с декабря 2011 года, возглавлял Калининский район города Челябинска», — сообщили в пресс-службе. Колеснику 52 года. В декабре 2022 года он возглавил управление делами мэрии Челябинска. На посту главы района его сменил бывший вице-мэр Владимир Шамне. В конце 2024 года Шамне вернулся в мэрию на пост вице-мэра по строительству, и в статусе «и.о.» районом руководил замглавы Алексей Аксенов. Теперь главой Калининского района снова стал Колесник.