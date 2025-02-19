«Будем выходить на высший уровень»: протестующие из Академического готовятся к обострению конфликта

Защитники Березовой рощи выйдут на новые акции, если суд не поддержит их
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Противостояние в Берёзовой роще. Екатеринбург, лес, березовая роща, толпа, сход граждан
Протесты в Березовой роще проходили 11 и 12 февраля Фото:
новость из сюжета
В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи

Группа активистов, защищающих от застройки Березовую рощу в Академическом районе Екатеринбурга, планирует до последнего добиваться ее сохранения — даже если решение суда будет не в их пользу. Об этом URA.RU рассказал лидер инициативной группы Денис Каракоз после встречи с мэром Алексеем Орловым, которая прошла в администрации

«Будем бороться до последнего, выходить на новый высший уровень, если мэр занимает такую пассивную позицию», — сказал Каракоз. Стоявшие рядом его сторонницы подтвердили.

Главный итог их встречи с Орловым — решение о проведении общегородского опроса. Точные формулировки в опросе пока не определены, но речь не будет идти о том, вырубать Березовую рощу или нет. На встрече Орлов обозначил — дискуссия по этой теме невозможна, потому что есть решение суда в пользу владельца участка, СЗ «Краснолесье» («Атомстройкомплекс»).

Любые работы на земле временно запрещены — 12 февраля Октябрьский районный суд наложил обеспечительные меры до окончания разбирательства. Следующее заседание по иску активистов намечено на 6 марта. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа активистов, защищающих от застройки Березовую рощу в Академическом районе Екатеринбурга, планирует до последнего добиваться ее сохранения — даже если решение суда будет не в их пользу. Об этом URA.RU рассказал лидер инициативной группы Денис Каракоз после встречи с мэром Алексеем Орловым, которая прошла в администрации «Будем бороться до последнего, выходить на новый высший уровень, если мэр занимает такую пассивную позицию», — сказал Каракоз. Стоявшие рядом его сторонницы подтвердили. Главный итог их встречи с Орловым — решение о проведении общегородского опроса. Точные формулировки в опросе пока не определены, но речь не будет идти о том, вырубать Березовую рощу или нет. На встрече Орлов обозначил — дискуссия по этой теме невозможна, потому что есть решение суда в пользу владельца участка, СЗ «Краснолесье» («Атомстройкомплекс»). Любые работы на земле временно запрещены — 12 февраля Октябрьский районный суд наложил обеспечительные меры до окончания разбирательства. Следующее заседание по иску активистов намечено на 6 марта. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...