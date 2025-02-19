«Будем выходить на высший уровень»: протестующие из Академического готовятся к обострению конфликта

Защитники Березовой рощи выйдут на новые акции, если суд не поддержит их

19 февраля 2025 в 19:32 Размер текста - 17 +

Протесты в Березовой роще проходили 11 и 12 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи Группа активистов, защищающих от застройки Березовую рощу в Академическом районе Екатеринбурга, планирует до последнего добиваться ее сохранения — даже если решение суда будет не в их пользу. Об этом URA.RU рассказал лидер инициативной группы Денис Каракоз после встречи с мэром Алексеем Орловым, которая прошла в администрации «Будем бороться до последнего, выходить на новый высший уровень, если мэр занимает такую пассивную позицию», — сказал Каракоз. Стоявшие рядом его сторонницы подтвердили. Главный итог их встречи с Орловым — решение о проведении общегородского опроса. Точные формулировки в опросе пока не определены, но речь не будет идти о том, вырубать Березовую рощу или нет. На встрече Орлов обозначил — дискуссия по этой теме невозможна, потому что есть решение суда в пользу владельца участка, СЗ «Краснолесье» («Атомстройкомплекс»). Любые работы на земле временно запрещены — 12 февраля Октябрьский районный суд наложил обеспечительные меры до окончания разбирательства. Следующее заседание по иску активистов намечено на 6 марта. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа активистов, защищающих от застройки Березовую рощу в Академическом районе Екатеринбурга, планирует до последнего добиваться ее сохранения — даже если решение суда будет не в их пользу. Об этом URA.RU рассказал лидер инициативной группы Денис Каракоз после встречи с мэром Алексеем Орловым, которая прошла в администрации «Будем бороться до последнего, выходить на новый высший уровень, если мэр занимает такую пассивную позицию», — сказал Каракоз. Стоявшие рядом его сторонницы подтвердили. Главный итог их встречи с Орловым — решение о проведении общегородского опроса. Точные формулировки в опросе пока не определены, но речь не будет идти о том, вырубать Березовую рощу или нет. На встрече Орлов обозначил — дискуссия по этой теме невозможна, потому что есть решение суда в пользу владельца участка, СЗ «Краснолесье» («Атомстройкомплекс»). Любые работы на земле временно запрещены — 12 февраля Октябрьский районный суд наложил обеспечительные меры до окончания разбирательства. Следующее заседание по иску активистов намечено на 6 марта. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.