Протест в Академическом погасят по сценарию сквера-2019: итоги встречи мэра Орлова с активистами

Власти Екатеринбурга устроят опрос после протеста в Березовой роще

19 февраля 2025 в 19:02 Размер текста - 17 +

Протесты в Березовой роще шли два дня — 11 и 12 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи Мэрия Екатеринбурга будет гасить волнения вокруг вырубки Березовой рощи, на которую не может повлиять, по сценарию 2019 года, когда власти урегулировали конфликт по поводу строительства храма в сквере у драмтеатра общегородским опросом. Таков основной итог встречи главы города Алексея Орлова с активистами. Ее транслировала пресс-служба администрации. Орлов в самом начале подчеркнул, что дискуссия, вырубать Березовую рощу ради нового ЖК или нет, невозможна: выступавшая против мэрия проиграла суд и просто не могла не выдать «Атомстройкомплексу» разрешительную документацию — иначе Орлова наказали бы приставы. При этом Орлов напомнил, что с его приходом в 2020 году администрация «отвоевала» 16 гектаров рощи, на которых «Атом» обязуется сделать парк и помочь построить детсад и школу. Новость по теме «Вы на что живете?»: мэр поругался с лидером протеста в Академическом Активисты, которые продолжают судиться с «Атомом», попросили Орлова, чтобы его юристы заняли их позицию в суде. Мэр заявил, что это незаконно. Также был большой спор вокруг того, есть ли краснокнижные растения на территории будущей застройки или нет. В какой-то момент Орлову пришлось осаживать Каракоза, обвинившего экспертов от УрО РАН в продажности. «Давайте, коллеги, мы <…> организуем опрос, такой прямо широкий. Чтобы это было открыто, прозрачно, [чтобы] корректно задавались вопросы. Мы их согласуем, прежде чем их озвучить — плюсы, минусы, с доводами — что там [в оставшейся части Березовой рощи] предполагается, какой запрос у жителей. Поступим по-честному. <…> Предлагаю в протокол [встречи] внести. У нас есть опыт проведения таких общественных опросов, и по многим позициям находили компромиссное решение, когда люди соглашались с позицией другого человека», — сказал Орлов. Формулировки в опросе пока не определены. Предварительно, проходить он будет на портале мэрии, и вероятно, будет возможность верификации респондентов — чтобы обеспечить легитимность итогов. «Атом» купил землю в Березовой роще у госкорпорации «Дом.рф» 6 февраля. Утром 11-го рабочие с бензопилами и техника вышли на участок — готовить его под строительство жилья. Увидев, как рубят деревья, местные возмутились и попытались все это дело остановить. Затем приехала полиция, спустя еще некоторое время вырубку поставили на паузу (как впоследствии выяснилось, после звонка Орлова главе «Атома» Валерию Ананьеву). Некоторые деревья в роще успели вырубить Фото: Илья Московец © URA.RU Однако уже вечером несанкционированный протест возобновился: люди стали валить забор, выкрикивать лозунги. Например, было «защитили сквер, отстоим и рощу». Опрос, строить храм в сквере или в другом месте, проходил в Екатеринбурге осенью 2019-го, через несколько месяцев после незаконных митингов, прогремевших на всю страну. Для опроса открывали избирательные участки, на него пришли 100 тысяч человек. Победила площадка бывшего приборостроительного завода на улице Горького. Возможно, этот «опыт» и имел в виду Орлов. Горячая стадия конфликта в Академическом завершилась 12 февраля. Октябрьский суд наложил на участок обеспечительные меры до окончания разбирательства. Это стабилизировало ситуацию. Следующее заседание намечено на 6 марта. А Орлов в тот же день отправил на специалистов муниципального земельного контроля — чтобы проверить, правильно ли установлен забор. Выяснилось, что он вышел за границу участка примерно на 16 метров. После выписанного предостережения застройщик устранил все замечания. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга будет гасить волнения вокруг вырубки Березовой рощи, на которую не может повлиять, по сценарию 2019 года, когда власти урегулировали конфликт по поводу строительства храма в сквере у драмтеатра общегородским опросом. Таков основной итог встречи главы города Алексея Орлова с активистами. Ее транслировала пресс-служба администрации. Орлов в самом начале подчеркнул, что дискуссия, вырубать Березовую рощу ради нового ЖК или нет, невозможна: выступавшая против мэрия проиграла суд и просто не могла не выдать «Атомстройкомплексу» разрешительную документацию — иначе Орлова наказали бы приставы. При этом Орлов напомнил, что с его приходом в 2020 году администрация «отвоевала» 16 гектаров рощи, на которых «Атом» обязуется сделать парк и помочь построить детсад и школу. Активисты, которые продолжают судиться с «Атомом», попросили Орлова, чтобы его юристы заняли их позицию в суде. Мэр заявил, что это незаконно. Также был большой спор вокруг того, есть ли краснокнижные растения на территории будущей застройки или нет. В какой-то момент Орлову пришлось осаживать Каракоза, обвинившего экспертов от УрО РАН в продажности. «Давайте, коллеги, мы <…> организуем опрос, такой прямо широкий. Чтобы это было открыто, прозрачно, [чтобы] корректно задавались вопросы. Мы их согласуем, прежде чем их озвучить — плюсы, минусы, с доводами — что там [в оставшейся части Березовой рощи] предполагается, какой запрос у жителей. Поступим по-честному. <…> Предлагаю в протокол [встречи] внести. У нас есть опыт проведения таких общественных опросов, и по многим позициям находили компромиссное решение, когда люди соглашались с позицией другого человека», — сказал Орлов. Формулировки в опросе пока не определены. Предварительно, проходить он будет на портале мэрии, и вероятно, будет возможность верификации респондентов — чтобы обеспечить легитимность итогов. «Атом» купил землю в Березовой роще у госкорпорации «Дом.рф» 6 февраля. Утром 11-го рабочие с бензопилами и техника вышли на участок — готовить его под строительство жилья. Увидев, как рубят деревья, местные возмутились и попытались все это дело остановить. Затем приехала полиция, спустя еще некоторое время вырубку поставили на паузу (как впоследствии выяснилось, после звонка Орлова главе «Атома» Валерию Ананьеву). Однако уже вечером несанкционированный протест возобновился: люди стали валить забор, выкрикивать лозунги. Например, было «защитили сквер, отстоим и рощу». Опрос, строить храм в сквере или в другом месте, проходил в Екатеринбурге осенью 2019-го, через несколько месяцев после незаконных митингов, прогремевших на всю страну. Для опроса открывали избирательные участки, на него пришли 100 тысяч человек. Победила площадка бывшего приборостроительного завода на улице Горького. Возможно, этот «опыт» и имел в виду Орлов. Горячая стадия конфликта в Академическом завершилась 12 февраля. Октябрьский суд наложил на участок обеспечительные меры до окончания разбирательства. Это стабилизировало ситуацию. Следующее заседание намечено на 6 марта. А Орлов в тот же день отправил на специалистов муниципального земельного контроля — чтобы проверить, правильно ли установлен забор. Выяснилось, что он вышел за границу участка примерно на 16 метров. После выписанного предостережения застройщик устранил все замечания. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.