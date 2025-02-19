В Красноярске полиция возбудила уголовное дело после драки со стрельбой между двумя группами мигрантов, произошедшей на улице Авиаторов. Об этом сообщает краевой главк МВД. В результате инцидента были задержаны участники конфликта, а также изъят пневматический пистолет, который уже направлен на экспертизу.
«В отношении двоих участников драки… возбуждено уголовное дело по части два статье 213 УК РФ „хулиганство“… Фигурантам уголовного делам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — написали в telegram-канале МВД 24. Там добавили, что трое задержанных также привлекли за мелкое хулиганство.
Помимо уголовного расследования, Управление по вопросам миграции краевого главка проводит проверку статуса натурализованных граждан и иностранцев, участвовавших в драке. Основная цель — установить законность их пребывания в России и возможность прекращения гражданства для некоторых из них.
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