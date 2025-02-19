В Челябинске задержали девять представителей республики Таджикистан, которых подозревают в похищении человека. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. В пресс-службе регионального главка полиции отметили, что возраст подозреваемых составляет от 19 до 55 лет.
«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении девяти приезжих. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.п. „а, в, з“ ч. 2 ст. 126 УК РФ УК РФ (похищение человека)», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областного СК уточнили, что днем 15 февраля 21-летнего мужчину подозреваемые похитили у дома 17-б по Краснопольскому проспекту в Челябинске. Они вывезли его в частный дом поселка Аэропорт, угрожали родителям, что убьют их сына, требовали деньги и другое имущество.
«При силовой поддержке сотрудников регионального Управления Росгвардии фигуранты задержаны. Благодаря слаженной работе следователя СК России, оперативных сотрудников ГУ МВД России по Челябинской области и регионального УФСБ России преступление было раскрыто в кратчайшие сроки», — добавили в пресс-службе ведомства.
На месте происшествия ведутся обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Как добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, подозреваемые действовали группой лиц по предварительному сговору.
Мужчина был похищен 15 февраля, его удерживали почти четыре дня. Накануне, 18 февраля, он смог обратиться в полицию. По предварительным данным, его похитили члены семьи 17-летней девушки, которые обвинили его в интимной связи с ней.
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