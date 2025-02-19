Путин: диппредставительства России и США возобновляют работу

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Путин заявил, что одной из целей встречи в Эр-Рияде было повышение доверия
Путин заявил, что одной из целей встречи в Эр-Рияде было повышение доверия Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о возобновлении работы дипломатических представительств России и США. Об этом он сообщил в ходе визита на научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.

«Взаимное выдворение дипломатов РФ и США ни к чему хорошему не вело, в посольствах могли остаться „одни уборщицы“», — заявил Путин, его слова приводит РИА Новости. По его мнению, такие действия не способствовали эффективному дипломатическому диалогу и поддержанию работоспособности представительств.

Кроме того он отметил, что целью недавней встречи между представителями России и США в Эр-Рияде было повышение уровня доверия между странами. Действия также направлены на нормализацию отношений и восстановление полноценной работы дипломатических миссий.

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Президент России Владимир Путин заявил о возобновлении работы дипломатических представительств России и США. Об этом он сообщил в ходе визита на научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге. «Взаимное выдворение дипломатов РФ и США ни к чему хорошему не вело, в посольствах могли остаться „одни уборщицы“», — заявил Путин, его слова приводит РИА Новости. По его мнению, такие действия не способствовали эффективному дипломатическому диалогу и поддержанию работоспособности представительств. Кроме того он отметил, что целью недавней встречи между представителями России и США в Эр-Рияде было повышение уровня доверия между странами. Действия также направлены на нормализацию отношений и восстановление полноценной работы дипломатических миссий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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