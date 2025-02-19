Путин: диппредставительства России и США возобновляют работу

Президент России Владимир Путин заявил о возобновлении работы дипломатических представительств России и США. Об этом он сообщил в ходе визита на научно-производственное предприятие «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.
«Взаимное выдворение дипломатов РФ и США ни к чему хорошему не вело, в посольствах могли остаться „одни уборщицы“», — заявил Путин, его слова приводит РИА Новости. По его мнению, такие действия не способствовали эффективному дипломатическому диалогу и поддержанию работоспособности представительств.
Кроме того он отметил, что целью недавней встречи между представителями России и США в Эр-Рияде было повышение уровня доверия между странами. Действия также направлены на нормализацию отношений и восстановление полноценной работы дипломатических миссий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.