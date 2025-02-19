«Вы на что живете?»: мэр поругался с лидером протеста в Академическом

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одернул Дениса Каракоза — лидера протеста против застройки Березовой рощи в Академическом районе. Мэр усомнился в честности Каракоза. Трансляция встречи Орлова с активистами идет на сайте администрации.
Каракоз заявил, что «Атомстройкомплекс» подкупил экспертов, которые пришли к выводу, что краснокнижных растений на территории будущего ЖК нет. «Вы каких-то клоунов позвали и все!» — заявил Каракоз.
«Вы на что живете сами? Вы где работаете? Пользу приносите обществу? Или вы только вот так помитинговать и других оскорблять в моем присутствии? Совесть имейте», — не выдержал Орлов. «Совесть я имею», — вставил Каракоз. «А чувствуется, что нет», — сказал ему Орлов.
Утром 11 февраля рабочие с бензопилами и техника вышли на принадлежащий «Атомстройкомплексу» участок — готовить его под строительство жилья. Увидев, как рубят деревья, местные возмутились и попытались все это дело остановить. Затем приехала полиция, спустя еще некоторое время вырубку поставили на паузу (как впоследствии выяснилось, после звонка мэра Орлова главе «Атома» Валерию Ананьеву).
Однако уже вечером несанкционированный протест возобновился: люди стали валить забор, выкрикивать лозунги. Для урегулирования конфликта на место приехал глава Академического района Николай Смирнягин. К полуночи бунтующие разошлись. А утром 12-го в Октябрьском райсуде прошло очередное заседание по иску протестующих. Суд наложил на участок обеспечительные меры до окончания разбирательства. Это стабилизировало ситуацию. Следующее заседание намечено на 6 марта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!