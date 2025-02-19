Из ХМАО в Санкт-Петербург запущены новые авиарейсы

Запущены новые авиарейсы из ханты-Мансийска в Санкт-Петербург
Из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург запустили новые авиарейсы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «РусЛайн».
«С 5 марта 2025 года вводится в расписание третий еженедельный рейс между Ханты-Мансийском и Санкт-Петербургом. К вылетам по понедельникам и пятницам добавляется дополнительный — по средам», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Utair увеличила число авиарейсов из Ханты-Мансийска в Тюмень. Самолеты по маршруту летают дважды в день.
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