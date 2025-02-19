Из ХМАО в Санкт-Петербург запущены новые авиарейсы

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Запущены новые авиарейсы из ханты-Мансийска в Санкт-Петербург
Запущены новые авиарейсы из ханты-Мансийска в Санкт-Петербург Фото:

Из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург запустили новые авиарейсы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «РусЛайн».

«С 5 марта 2025 года вводится в расписание третий еженедельный рейс между Ханты-Мансийском и Санкт-Петербургом. К вылетам по понедельникам и пятницам добавляется дополнительный — по средам», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Utair увеличила число авиарейсов из Ханты-Мансийска в Тюмень. Самолеты по маршруту летают дважды в день.

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Из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург запустили новые авиарейсы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании «РусЛайн». «С 5 марта 2025 года вводится в расписание третий еженедельный рейс между Ханты-Мансийском и Санкт-Петербургом. К вылетам по понедельникам и пятницам добавляется дополнительный — по средам», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания Utair увеличила число авиарейсов из Ханты-Мансийска в Тюмень. Самолеты по маршруту летают дважды в день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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