Авиакомпания Utair увеличила число авиарейсов из ХМАО в Тюмень

Авиакомпания Utair увеличила число рейсов из Ханты-Мансийска в Тюмень. Самолеты по маршруту летают дважды в день, сообщила пресс-служба компании.
«Увеличили число рейсов из Ханты-Мансийска в Тюмень. Выполняем полеты по маршруту два раза ежедневно», — указано в сообщении Utair в telegram-канале.
Утренние рейсы из Ханты-Мансийска ежедневно вылетают в 05:05. Вечерний самолет по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам отправляется в 19:10, по четвергам и воскресеньям — в 21:20. Вылет из Тюмени запланирован на 07:35 и 22:20. Время в пути составит час и 35 минут.
Ранее URA.RU писало, что власти запустили свыше 30 субсидируемых авиарейсов из городов ХМАО. Льготные маршруты будут отправляться из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани, Когалыма, Советского, Урая и Белоярского.
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