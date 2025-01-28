Авиакомпания Utair увеличила число авиарейсов из ХМАО в Тюмень

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Самолеты Utair стали чаще летать из Ханты-Мансийска в Тюмень
Самолеты Utair стали чаще летать из Ханты-Мансийска в Тюмень Фото:

Авиакомпания Utair увеличила число рейсов из Ханты-Мансийска в Тюмень. Самолеты по маршруту летают дважды в день, сообщила пресс-служба компании.

«Увеличили число рейсов из Ханты-Мансийска в Тюмень. Выполняем полеты по маршруту два раза ежедневно», — указано в сообщении Utair в telegram-канале.

Утренние рейсы из Ханты-Мансийска ежедневно вылетают в 05:05. Вечерний самолет по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам отправляется в 19:10, по четвергам и воскресеньям — в 21:20. Вылет из Тюмени запланирован на 07:35 и 22:20. Время в пути составит час и 35 минут.

Ранее URA.RU писало, что власти запустили свыше 30 субсидируемых авиарейсов из городов ХМАО. Льготные маршруты будут отправляться из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани, Когалыма, Советского, Урая и Белоярского.

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Авиакомпания Utair увеличила число рейсов из Ханты-Мансийска в Тюмень. Самолеты по маршруту летают дважды в день, сообщила пресс-служба компании. «Увеличили число рейсов из Ханты-Мансийска в Тюмень. Выполняем полеты по маршруту два раза ежедневно», — указано в сообщении Utair в telegram-канале. Утренние рейсы из Ханты-Мансийска ежедневно вылетают в 05:05. Вечерний самолет по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам отправляется в 19:10, по четвергам и воскресеньям — в 21:20. Вылет из Тюмени запланирован на 07:35 и 22:20. Время в пути составит час и 35 минут. Ранее URA.RU писало, что власти запустили свыше 30 субсидируемых авиарейсов из городов ХМАО. Льготные маршруты будут отправляться из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани, Когалыма, Советского, Урая и Белоярского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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