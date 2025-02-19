Россия готова сесть за стол переговоров по Украине: главные заявления Путина в Санкт-Петербурге

Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом
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Путин высоко оценил итоги переговоров в Эр-Рияде
Путин высоко оценил итоги переговоров в Эр-Рияде Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил российско-американскую встречу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Глава государства подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине и никогда не отказывалась от них. При этом первый шаг в налаживании отношений двух стран сделан, и Россия будет продолжать работу с США во многих сферах. Об этих и других заявлениях Путина, сделанные во ходе посещения завода по производству БПЛА в Санкт-Петербурге — в материале URA.RU.

Путин высоко оценил переговоры в Эр-Рияде

Путин высоко оценил итоги переговоров в Эр-Рияде после того, как ему доложили о них. Он добавил, что она была доброжелательной. 

Россия готова к переговорам

Россия готова сесть за стол переговоров по Украине, отметил Путин, добавив, что уже 100 раз об этом говорил. Он добавил, что вопрос разрешения конфликта является для России первостепенной задачей, и та никогда не отказывалась от переговоров. Глава государства подчеркнул, что американская сторона считает обязательным участие и Москвы, и Киева в переговорах по украинскому конфликту.

Российская армия наступает

ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения. А военкоры героически выполняют свой долг, и гражданский, и профессиональный. В Курской области бойцы 810-й бригады российской армии пересекли границу региона с Украиной и вышли на ее территорию. 

Улучшение отношений РФ и США

Россия и Штаты начали улучшать совместную работу по разным направлениям, в частности — по Сирии и палестино-израильскому конфликту. Первый шаг сделан, отметил Путин, в решение многих вопросов вовлечены и РФ, и США. 

Также обе страны работают по вопросам энергетики, экономики, космосу и другим. Также делегации договорились о возобновлении диппредставительств в нормальном режиме. В целом, целью и предметом разговора на встрече в Эр-Рияде было восстановление доверия между Россией и Штатами, поскольку без него невозможно решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис.

Вмешательство Европы в выборы в США

Все европейские лидеры без исключения фактически напрямую вмешивались в избирательную кампанию США. Дело доходило до оскорблений одного из кандидатов. 

БРИКС будет проинформирована

РФ проинформирует своих партнеров по БРИКС о результатах российско-американских переговоров. Страна знает об их заинтересованности в урегулировании украинского конфликта и с уважением относится к их предложениям, отметил Путин.

Путин позвонит принцу Саудовской Аравии

Путин позвонит наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду в ближайшее время. Президент РФ отметил, что лично поблагодарит его за содействие.

Путин с удовольствием встретится с Трампом

Путин с удовольствием встретится с Трампом. Однако «просто попить чай» у них не получится — в ходе беседы им предстоит обсудить вопросы, чрезвычайно важные как для России, так и для США, и прийти к приемлемым для обеих сторон решениям.

При этом никаких близких отношений между Путиным и Трампом нет, подчеркнул глава РФ. Все обвинения в сторону президента США в его особых отношениях с Россией, и в сторону последней во вмешательстве в американские выборы не подтвердились и не могли подтвердиться.

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Президент РФ Владимир Путин высоко оценил российско-американскую встречу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Глава государства подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине и никогда не отказывалась от них. При этом первый шаг в налаживании отношений двух стран сделан, и Россия будет продолжать работу с США во многих сферах. Об этих и других заявлениях Путина, сделанные во ходе посещения завода по производству БПЛА в Санкт-Петербурге — в материале URA.RU. Путин высоко оценил переговоры в Эр-Рияде Путин высоко оценил итоги переговоров в Эр-Рияде после того, как ему доложили о них. Он добавил, что она была доброжелательной.  Россия готова к переговорам Россия готова сесть за стол переговоров по Украине, отметил Путин, добавив, что уже 100 раз об этом говорил. Он добавил, что вопрос разрешения конфликта является для России первостепенной задачей, и та никогда не отказывалась от переговоров. Глава государства подчеркнул, что американская сторона считает обязательным участие и Москвы, и Киева в переговорах по украинскому конфликту. Российская армия наступает ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения. А военкоры героически выполняют свой долг, и гражданский, и профессиональный. В Курской области бойцы 810-й бригады российской армии пересекли границу региона с Украиной и вышли на ее территорию.  Улучшение отношений РФ и США Россия и Штаты начали улучшать совместную работу по разным направлениям, в частности — по Сирии и палестино-израильскому конфликту. Первый шаг сделан, отметил Путин, в решение многих вопросов вовлечены и РФ, и США.  Также обе страны работают по вопросам энергетики, экономики, космосу и другим. Также делегации договорились о возобновлении диппредставительств в нормальном режиме. В целом, целью и предметом разговора на встрече в Эр-Рияде было восстановление доверия между Россией и Штатами, поскольку без него невозможно решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис. Вмешательство Европы в выборы в США Все европейские лидеры без исключения фактически напрямую вмешивались в избирательную кампанию США. Дело доходило до оскорблений одного из кандидатов.  БРИКС будет проинформирована РФ проинформирует своих партнеров по БРИКС о результатах российско-американских переговоров. Страна знает об их заинтересованности в урегулировании украинского конфликта и с уважением относится к их предложениям, отметил Путин. Путин позвонит принцу Саудовской Аравии Путин позвонит наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду в ближайшее время. Президент РФ отметил, что лично поблагодарит его за содействие. Путин с удовольствием встретится с Трампом Путин с удовольствием встретится с Трампом. Однако «просто попить чай» у них не получится — в ходе беседы им предстоит обсудить вопросы, чрезвычайно важные как для России, так и для США, и прийти к приемлемым для обеих сторон решениям. При этом никаких близких отношений между Путиным и Трампом нет, подчеркнул глава РФ. Все обвинения в сторону президента США в его особых отношениях с Россией, и в сторону последней во вмешательстве в американские выборы не подтвердились и не могли подтвердиться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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