Президент РФ Владимир Путин высоко оценил российско-американскую встречу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Глава государства подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине и никогда не отказывалась от них. При этом первый шаг в налаживании отношений двух стран сделан, и Россия будет продолжать работу с США во многих сферах. Об этих и других заявлениях Путина, сделанные во ходе посещения завода по производству БПЛА в Санкт-Петербурге — в материале URA.RU.
Путин высоко оценил переговоры в Эр-Рияде
Путин высоко оценил итоги переговоров в Эр-Рияде после того, как ему доложили о них. Он добавил, что она была доброжелательной.
Россия готова к переговорам
Россия готова сесть за стол переговоров по Украине, отметил Путин, добавив, что уже 100 раз об этом говорил. Он добавил, что вопрос разрешения конфликта является для России первостепенной задачей, и та никогда не отказывалась от переговоров. Глава государства подчеркнул, что американская сторона считает обязательным участие и Москвы, и Киева в переговорах по украинскому конфликту.
Российская армия наступает
ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения. А военкоры героически выполняют свой долг, и гражданский, и профессиональный. В Курской области бойцы 810-й бригады российской армии пересекли границу региона с Украиной и вышли на ее территорию.
Улучшение отношений РФ и США
Россия и Штаты начали улучшать совместную работу по разным направлениям, в частности — по Сирии и палестино-израильскому конфликту. Первый шаг сделан, отметил Путин, в решение многих вопросов вовлечены и РФ, и США.
Также обе страны работают по вопросам энергетики, экономики, космосу и другим. Также делегации договорились о возобновлении диппредставительств в нормальном режиме. В целом, целью и предметом разговора на встрече в Эр-Рияде было восстановление доверия между Россией и Штатами, поскольку без него невозможно решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис.
Вмешательство Европы в выборы в США
Все европейские лидеры без исключения фактически напрямую вмешивались в избирательную кампанию США. Дело доходило до оскорблений одного из кандидатов.
БРИКС будет проинформирована
РФ проинформирует своих партнеров по БРИКС о результатах российско-американских переговоров. Страна знает об их заинтересованности в урегулировании украинского конфликта и с уважением относится к их предложениям, отметил Путин.
Путин позвонит принцу Саудовской Аравии
Путин позвонит наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду в ближайшее время. Президент РФ отметил, что лично поблагодарит его за содействие.
Путин с удовольствием встретится с Трампом
Путин с удовольствием встретится с Трампом. Однако «просто попить чай» у них не получится — в ходе беседы им предстоит обсудить вопросы, чрезвычайно важные как для России, так и для США, и прийти к приемлемым для обеих сторон решениям.
При этом никаких близких отношений между Путиным и Трампом нет, подчеркнул глава РФ. Все обвинения в сторону президента США в его особых отношениях с Россией, и в сторону последней во вмешательстве в американские выборы не подтвердились и не могли подтвердиться.
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