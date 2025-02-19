После новости URA.RU возбудили дело о вымогательстве у челябинского бойца СВО

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) полиция возбудила уголовное дело о вымогательстве у многодетного орденоносца СВО. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по региону, действия подозреваемых квалифицировали по части 1 статьи 163 УК РФ.
«Отдел дознания ОМВД России Катав-Ивановского района возбудил уголовное дело по факту вымогательства у местного жителя денежных средств под предлогом якобы погашения кредита. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль», — пояснили URA.RU в полиции.
С противоправными действиями столкнулся обладатель медалей «За мужество» и «За отвагу» Артур Мингалеев, воспитывающий после смерти супруги четырех детей от двух до 13-ти лет. Уже год мужчина платит дань, перечислив порядка 180 тысяч рублей. Сделал он это под угрозой применения насилия. По данным URA.RU, ситуация не является единичной в районе. Жители столкнулись с действиями группы лиц, которая действует скоординировано.
Накануне полиция сообщила о начале проверки информации. Также этим занялись сотрудники СКР. Заявление пострадавший написал и в Генпрокуратуру РФ.
Часть первая статьи о вымогательстве предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Также санкции предусматривают ограничение свободы и штраф.
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